Les femmes seraient plus à même que les hommes pour lire dans les pensées

Selon une nouvelle étude britannique, les femmes arriveraient mieux à lire dans les pensées que les hommes.

Le sentiment de lire dans les pensées de quelqu’un vous est surement déjà arrivé dans votre vie. D’après une nouvelle étude menée par des psychologues britanniques, les femmes seraient plus douées pour comprendre les pensées des autres.

Lire dans les pensées, une étude permet d’évaluer le phénomène

Menée par l’Université de Bath, de Cardiff et de Londres au Royaume-Uni, une nouvelle étude a permis d’évaluer la capacité de plusieurs personnes à lire ou deviner les pensées d’autres individus. Pour cela, l’équipe de chercheur a élaboré un questionnaire de « lecture dans les pensées ». Un panel de 4 000 personnes, dont certaines étaient notamment atteintes d’un trouble du spectre autistique, a ainsi été recruté.

Dans ce questionnaire, les participants devaient répondre par les mentions suivantes : « Pas du tout d’accord », « Pas d’accord », « Un peu d’accord » et « Tout à fait d’accord ». Voici les questions posées : « Il m’est facile de me mettre à la place d’autrui » ; « Il m’est difficile de voir les choses en adoptant le point de vue d’une autre personne » ; « J’essaie parfois de mieux comprendre mes amis en imaginant les choses de leur perspective » et « Je peux facilement comprendre le point de vue de quelqu’un d’autre même s’il diffère du mien ».

Les femmes sont plus douées en la matière

Publiées dans la revue Psychological Assessment, les données récoltées par ce questionnaire ont ainsi permis aux chercheurs de constater que les femmes avaient de meilleures capacités à lire dans les pensées que les hommes. L’étude a aussi permis de constater les difficultés quotidiennes des personnes autistes pour communiquer. Docteur Lucy Livingston, principale auteure de l’étude, déclare ainsi « Nous avons tous des capacités de lecture de l’esprit différentes, certains d’entre nous étant intrinsèquement meilleurs que d’autres. Certaines personnes peuvent éprouver des difficultés de lecture de l’esprit, comme les autistes, et cela peut entraîner des difficultés à établir et à maintenir des relations sociales. »