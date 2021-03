Les Français ne boivent pas assez d’eau chaque jour

Culligan vient de faire le point sur les habitudes de consommation d’eau des Français dans un nouveau rapport.

L’alimentation est très importante pour la santé physique, mais aussi mentale. Souvent minimisée, la consommation d’eau est aussi très importante pour notre organisme. Lundi 22 mars se tenait la journée mondiale de l’eau. Pour l’occasion, la société Culligan a présenté les résultats de son enquête internationale autour de la consommation d’eau. Sans grand étonnement, cette dernière n’est pas suffisante partout dans le monde.

Quelle est la consommation d’eau des Français par jour ?

Réalisée en février 2021 dans 11 pays, l’enquête menée par Culligan a pour objectif « tester la connaissance des consommateurs quant à l’eau qu’ils boivent et les interroge sur leurs usages ». L’entreprise a ainsi dévoilé un bilan autour de la consommation d’eau des Français. A travers une infographie, la société souligne ainsi que 45% des Français déclarent boire 1,5 litre d’eau par jour et 22% annoncent en boire 2L. Pour rappel, la consommation idéale estimée en Europe est de 2L/jour.

Parmi les sondés, 55% boivent de l’eau provenant du robinet et 41% privilégient les gourdes d’eau aux bouteilles en plastique. On note aussi que les Français estiment à 80% que l’eau est bénéfique pour la santé. De plus, trois quarts des participants à l’enquête soulignent que « ne pas s’hydrater correctement aurait un impact négatif sur leurs fonctions vitales et sur leur humeur ».

Des Français préoccupés par la pollution de l’eau et économisant son utilisation

Culligan, leader mondial de l’eau adoucie et micro-filtrée, déclare aussi que 59% des Français ayant participé à l’enquête pensent que l’eau du robinet contient des pesticides et des microparticules plastiques. Ainsi 33% des sondés estiment que l’eau en bouteille est plus sûre que l’eau du robinet. Côté économies d’eau, 7 Français sur 10 fermeraient le robinet lorsqu’ils se brossent les dents ou se rasent. La douche serait aussi privilégiée au bain. Pour finir, 50% avouent « écouter au maximum le temps passé sous la douche » et 60% précisent laver leurs vêtements uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire.