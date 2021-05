Les Français ne souhaitent plus de fumeurs sur les terrasses ou près des établissements scolaires

En amont de la Journée mondiale contre le tabac du lundi 31 mai, une nouvelle enquête dévoile une envie grandissante chez les Français de lieux sans tabac.

À travers une récente enquête menait par OpinionWay pour Demain sera non fumeur (DNF), la majorité des Français (86 %) ont signalé leur souhait « ne plus être exposés à la fumée de tabac dans au moins un lieu non considéré aujourd’hui par l’interdiction de fumer ». L’association souligne ainsi une « réelle volonté des France d’être mieux protégés contre le tabagisme passif », comme par exemple les terrasses, les abords des établissements scolaires ou encore les files d’attente.

Les Français veulent en finir avec le tabagisme passif

A travers cette nouvelle étude, nous apprenons que les principaux espaces où les sondés ne souhaitent plus cohabiter avec des fumeurs sont : les files d’attente (57 %), les terrasses de cafés et restaurant (56 %), les espaces de loisirs (49 %), les plages (48 %), aux abords des établissements scolaires (46 %), dans les domiciles (44 %), sous les abribus (43 %), dans les jardins publics (40%) ou encore dans la rue (29 %). Sur certaines catégories, DNF souligne que les CSP+ montrent une plus grande envie d’être protégé « avec respectivement 66% et 62% sur les terrasses contre 48 et 50% des CSP- ». Nous apprenons par la suite que 60 % des parents souhaitent voir apparaitre des espaces sans tabac aux abords des écoles.

Gérard Audureau, président de DNF, souligne d’ailleurs que « la cohabitation en période de beaux temps se fait de plus en plus compliquée » entre fumeurs et non fumeurs. En période de crise sanitaire, les citoyens portent désormais plus d’attention à leur santé. Selon l’association, « les Français affirment leur volonté de respirer un air sain. Près d’un tiers souhaite même ne plus être exposés dans la rue, à l’image de ce que l’on peut connaitre à Singapour ».

Suite à ces nouveaux résultats, la DNF recommande ainsi d’étendre l’interdiction de fumer :