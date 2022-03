Les médicaments effervescents, un danger pour la santé cardiaque ?

C'est une étude chinoise qui le suggère, après analyse des effets de la prise de paracétamol sur plus de 300 000 personnes.

Il conviendrait donc de préférer les médicaments sous forme de comprimé plutôt qu’en version effervescente, si l’on en croit une étude chinoise. Conduite par le professeur Chao Zeng, de l’Université Central South, ses résultats ont été publiés dans la revue National Library of Medicine.

Le spécialiste et ses collègues se sont penché sur les effets de la prise de paracétamol sur plus de 300 000 personnes âgées de plus de 60 ans, et pendant une année. Cette cohorte a été extraite des 17 millions de personnes dont les dossiers médicaux figurent dans la base de données du UK Health Improvement Network.

Un risque cardiovasculaire plus important

Dans le détail, 4 532 d’entre elles présentaient de l’hypertension et prenaient du paracétamol soluble, effervescent, auquel est ajouté du sodium, autrement dit du sel. Les scientifiques les ont comparés aux 146 866 autres hypertendus qui prenaient du paracétamol en comprimé, donc sans sodium.

Résultats ? Pour les premiers, un risque de crise cardiaque, d’AVC ou d’insuffisance cardiaque de 5,6%, contre 4,6% pour les patients hypertendus traités avec des médicaments sans sodium ajouté.

Deux grammes de sodium par jour au maximum

Les chercheurs pointent ainsi que “Les formulations effervescentes et solubles de comprimés de 0,5 g de paracétamol peuvent contenir respectivement 0,44 et 0,39 g de sodium. Si une personne prenait la dose quotidienne maximale de deux comprimés de 0,5 g toutes les six heures, elle consommerait respectivement 3,5 et 3,1 g de sodium”. Alors que l’OMS, dans ses recommandations, préconise une dose maximale journalière de 2 grammes de sodium.

Et ce n’est pas tout, car le risque augmente assez logiquement avec le temps du traitement. Quand ce dernier est à vie, ce risque est à prendre en considération.