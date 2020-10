Les médicaments sans ordonnance et compléments alimentaires sont jugés inefficaces et dangereux

Plus faciles d’accès pour le grand public, les médicaments sans ordonnance et compléments alimentaires sont aujourd’hui mis à mal par le magazine 60 millions de consommateurs.

De nouvelles informations nous permettent aujourd’hui de constater les effets des médicaments sans ordonnance ainsi que des compléments alimentaires. Une enquête menée par le magazine 60 millions de consommateurs, sur un total de 132 produits, a en effet permis d’établir un bilan sur ces solutions prisées par les Français.

Entre inefficacité et dangerosité, que valent les médicaments sans ordonnance ainsi que les compléments alimentaires ?

Le jeudi 15 octobre est paru un numéro hors-série à propos de l’automédication. Paru dans le magazine 60 millions de consommateurs et édité par l’Institut national de la consommation, cet ouvrage passe au crible plus de 132 références : 60 médicaments sans ordonnance et 72 compléments alimentaires. On y retrouve par exemple des solutions afin de lutter contre l’insomnie, la fatigue ou bien aider à la digestion ou à la protection immunitaire. Fait le plus accablant, « moins de 15 % des produits (…) sont à conseiller ».

Christelle Pangrazzi, rédactrice en chef adjointe du magazine, a d’ailleurs cité comme exemple qu’aucun des 12 médicaments contre la toux ou le mal de gorge n’a prouvé son efficacité. En plus de cela, le hors-série dévoile que les vitamines peuvent être contre-productives et même nocives en cas de surdosage. Quant aux antidouleurs, seuls le paracétamol et l’ibuprofène ont une efficacité reconnue. Une surconsommation peut tout de même entrainer des problèmes dangereux au niveau du foie.

Comment se renseigner ?

Plus de renseignements sur chacun de ces produits sont disponibles sous forme de fiches détaillées dans le magazine. Pour finir, 60 millions de consommateurs annonce son souhait d’une nouvelle réglementation plus stricte et préconise des notices plus claires et informatives, notamment à propos des effets secondaires.