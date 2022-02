Les moustiques seraient aussi attirés par la couleur

Il s'agirait ainsi du 4e stimulus attirant ces insectes vers notre peau plutôt que celle du voisin ou de la voisine.

Jusqu’ici, les scientifiques avaient déterminé trois facteurs conduisant à l’attrait des moustiques vers certaines personnes plutôt que d’autres : la respiration, la transpiration et la température de la peau.

Mais Jeffrey A. Riffel, professeur de biologie à l’université de Washington ainsi que ses collègues, ont découvert un nouveau signal : la couleur. Selon eux, les Aedes aegypti, une espèce vectrice de maladies comme la dengue, zika, chikungunya et fièvre jaune, détectent en premier lieu le dioxyde de carbone que nous expirons puis sont attirés par certaines couleurs spécifiques : le rouge, l’orange, le noir et le cyan.

La couleur de la peau n’importe pas

Et le spécialiste de préciser : “Les moustiques semblent utiliser les odeurs pour les aider à distinguer ce qui est à proximité, comme un hôte à piquer. Lorsqu’ils sentent des composés spécifiques, comme le CO2 de notre respiration, cette odeur stimule les yeux à rechercher des couleurs spécifiques et d’autres motifs visuels, qui sont associés à un hôte potentiel, et à se diriger vers eux”.

Et c’est bien le rouge qui a les faveurs des moustiques : “La nuance de votre peau n’a pas d’importance, nous dégageons tous une forte signature rouge. Filtrer ces couleurs attrayantes dans notre peau, ou porter des vêtements qui évitent ces couleurs, pourrait être un autre moyen d’empêcher d’être piqué”, rapporte PourquoiDocteur?.

L’étude en détails

Comment les chercheurs sont-ils parvenus à cette conclusion ? La trajectoire de vol d’un million de moustiques a été suivi dans une pièce spécifique, une chambre de test dans laquelle le moustique avait le choix entre deux cibles de couleur.

Avant le suivi du vol via de nombreuses caméras et un outil de traçage 3D, du CO2 était propulsé. Puis avec les caméras, les chercheurs ont été en mesure d’observer vers quelle cible les moustiques se dirigeaient de prime abord. Conclusion ? Ils semblent préférer le rouge, l’orange et le noir, mais ne se montraient pas du tout intéressés par le blanc, le vert et le violet.

De quoi potentiellement aider à mettre au point des répulsifs plus efficaces.