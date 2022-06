Les nouvelles directives pour un sommeil des bébés en toute sécurité (autorités américaines)

L'American Academy of Pediatrics a dévoilé ses nouvelles recommandations relatives au sommeil des tout-petits.

La mort subite du nourrisson est sans doute l’angoisse numéro 1 des nouveaux parents. L’AAP, l’Académie américaine de pédiatrie, a mis à jour ses recommandations quant à un sommeil de bébé en toute sécurité.

Ce qu’il faut faire, et ne pas faire

Ainsi, les spécialistes conseillent à nouveau aux jeunes parents de coucher leur enfant sur une surface plane, sans peluches. Il n’est pas non plus conseillé de pratiquer le sommeil partagé, à savoir le partage du lit parental. Mais ils rappellent également de les coucher sur le dos, et que l’allaitement est bénéfique aussi à la qualité de leur sommeil. A contrario, les parents ne doivent pas se fier aux moniteurs dédiés à la détection de la mort subite du nourrisson.

Rachel Moon, professeure de pédiatrie à la faculté de médecine de l’Université de Virginie, à Charlottesville et qui a co-rédigé le rapport, résume : “La mort d’un bébé est tragique, déchirante et souvent évitable. Si nous avons appris quelque chose, c’est aussi simple que cela : les bébés doivent toujours dormir seuls dans un berceau ou un berceau, sur le dos, sans peluches, oreillers, couvertures ou autre literie”, rapporte Santé Magazine.

Sa consoeur Rebecca Carlin, autre autrice du rapport mis en ligne en début de semaine, et pédiatre au NewYork-Presbyterian Hospital de New York, ne dit pas autre chose : “Il est essentiel que les familles et les pédiatres s’associent pour instaurer la confiance et avoir des conversations réfléchies sur la façon d’assurer la sécurité des enfants en réduisant les risques”.