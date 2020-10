Les personnes asymptomatiques représenteraient 17 à 25 % de la population

Outre les chiffres que l’on nous annonce sur les taux de contamination, connaissez-vous le nombre de personnes asymptomatiques de la COVID-19 ?

Lors d’une récente étude menée par l’institut de médecine sociale et préventive en Suisse, il y aurait au maximum 25 % de la population qui ne ressentirait aucun effet de la COVID-19. Un nombre qui peut faire peur étant donné qu’il peut encore augmenter s’ils reçoivent plus de patients à l’avenir. De plus, ces résultats viennent à la suite d’une étude menée du 25 mars 2020 au 10 juin 2020.

Test réalisé avec le RP-PCR

Les chercheurs se sont concentrés sur 94 études réalisées à travers le monde. Celles-ci portent essentiellement sur des patients asymptomatiques du début à la fin de vie du coronavirus dans leur corps. En comparant d’autres tests effectués pendant cette même période, il y aurait entre 17 à 25 % de patients asymptomatiques.

Cependant, le taux de transmission des patients asymptomatiques est relativement faible. Selon ces mêmes études, le taux de contamination serait diminué de 75 %. Néanmoins, nous tenons à dire qu’il faut rester vigilant et privilégier la sécurité ! Cela rendrait les personnes présymptomatiques plus contagieuses que les autres. Il va de soi que ces études sont à prendre avec des pincettes étant donné que virus change constamment. D’ailleurs, le suivi des personnes asymptomatiques n’est pas aussi complet qu’une personne qui présente les symptômes. En plus de ça, les chercheurs de l’institut de médecine sociale et préventive n’ont pas compté les cas de faux négatifs. Cela peut faire pencher la balance du mauvais côté.

Réfléchir à l’avenir de la COVID-19

Ces chiffres ont pour but de faire réfléchir sur l’avenir. Comment vivre à l’avenir avec un virus aussi instable ? Pendant ce temps, en Russie un second vaccin serait concluant et Donald Trump revient déjà de l’hôpital. Croyez-vous qu’il existe beaucoup plus de personnes asymptomatiques ? Avez-vous été contaminé et croyez-vous à l’efficacité du test salivaire qui devrait être mit en place au mois d’octobre 2020 ? Nous attendons vos réponses avec impatience !