Les plantes toxiques à ne pas cueillir sont…

Les plantes sont belles et propagent une odeur agréable. Cependant, la beauté ne fait pas tout et certaines d'entre elles peuvent être mortelles.

La nature, un espace rempli de beauté et de couleur. Les odeurs sont agréables et prennent vite place à l’apaisement. Vous cueillez certaines plantes pour embellir votre maison ou offre. Néanmoins, certaines d’entre elles peuvent être toxiques ! Anses a pu identifier plus de 250 cas du à une plante toxique. Que ça soit les adultes, adolescents ou même les enfants, tout le monde est touché par celles-ci. Les connaissez-vous ? L’Anse a sorti un tableau récapitulatif des plantes toxiques ou non. Voici quelques-unes :

Cytise commun

Cette plante porte également d’autres noms comme Cytise à grappes ou faux ébénier. Celle-ci est confondue avec l’Acacia ou robinier faux-acacia (comestible). Si vous ingérez de la Cytise à grappes, vous pourrez être sujets à des vomissements, diarrhée, tachycardie, vertiges ou même des céphalées.

Arum

Cette plante toxique est souvent prise pour de l’oseille ou même de l’épinard. Si vous la consommez, vous pourrez ressentir des douleurs abdominales, des brulures et œdèmes buccaux.

Œnanthe safranée

Celle-ci est prise pour de la carotte sauvage. Vous risquez d’avoir des problèmes digestifs, insuffisance rénale, décès, coma ou même un arrêt cardiaque.

Colchique

La Colchique est une plante toxique prise pour de l’ail des ours, poireau sauvage, oignon sauvage. Des cas de vomissement, alopécie, troubles du rythme ou même le décès pour survenir à cause de cette plante.

Belladone

Ce faux fruit est souvent pris pour du raisin, baies ou même du cassis. Cependant, elle est très toxique et peut même provoquer des troubles de la vue, coma voir au pire des cas le décès de la personne. Celle-ci est souvent présente en été.

Digitale

Elle est confondue avec la consoude. Elle peut provoquer des troubles digestifs, de l’hypotension voir des vertiges. Dans le pire des cas, la Digitale peut provoquer le décès.

Vérâtre

Elle est belle, mais très toxique. De plus, elle ressemble beaucoup à la gentiane. La vérâtre peut provoquer des problèmes digestifs, céphalées, hypotension, hypersudation, problème cardiovasculaire voir même le décès.