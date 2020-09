Les risques de cancers seraient-ils plus élevés à cause de la coloration pour les cheveux ?

La coloration permanente est composée de divers produits plus ou moins toxiques et irritants. Une étude serait en cours pour déterminer si ces colorations augmenteraient le risque de cancer.

Les produits colorants sont fabriqués généralement avec des bases de produits chimiques. Certains d’entre eux peuvent provoquer des irritations et sont également toxiques. Près de 100 000 femmes ont été suivies pendant une trentaine d’années. Que pouvons-nous tirer de cette étude ? Est-ce que la coloration augmente le risque de cancer chez la femme ?

Il existe plusieurs moyens de colorer les cheveux. Les plus répandus étant les colorations capillaires permanentes. Néanmoins, celles-ci représentent près de 80 % des colorations sur le marché en Europe et en Amérique. Pendant la coloration, le peroxyde d’hydrogène détruit la mélanine du cheveu pour la remplacer par le colorant chimique. D’ailleurs, des composants tels que o Phénylènediamine sont très cancérigène. Ce composant sert à la production de pigments. En plus de ces composants d’ajoutes des éléments qui peuvent être toxiques comme la vapeur dégagée par les mélanges. Normalement la loi prévoit que les mélanges de couleurs, les produits doivent se trouver sous une aération pour éviter ces désagréments.

Un résultat encore trop approximatif

Une étude réalisée sur 100 000 femmes a servi à avoir des résultats assez étonnants. Les femmes ayant déjà eu recours à une coloration n’ont pas eu plus de risques d’attraper un cancer tissulaire comparer à celles qui n’ont jamais fait de coloration. Ni de mortalité supplémentaire ont été relevée sur les utilisatrices. Néanmoins, certains types de cancer arrivent plus souvent chez les femmes qui ont déjà eu recours à une coloration permanente. En plus de ça, des risques de cancers du sein et des ovaires sont susceptibles d’apparaitre au fil du temps.

Cette étude a été réalisée sur un certain type de personnes, principalement caucasien. Les équipes travaillent encore pour approfondir ces résultats et tester d’autres types de personnes. Que pensez-vous des résultats de cette étude ?