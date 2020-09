Les tomates sont-elles meilleure crue ou cuite ?

La cuisson parfaite de la tomate permet de transformer certains composants en d’excellents nutriments pour le corps.

Nous trouvons la tomate dans différents plats surtout vers le sud de la France. Elles sont énormément consommées pendant l’été, en salade par exemple. Néanmoins, une fois les fraicheurs de l’hiver installées, les tomates se cuisent pour faire d’excellents plats. D’ailleurs, pour vous, la tomate est un fruit ou un légume ? Officiellement, la tomate est un fruit. Le principal défaut de ces fruits provient de sa capacité à murir trop vite à cause de la chaleur et de la teneur en sucre. C’est pour ça qu’elle peut être utilisée pour réaliser des sauces, base de tomate pour les pizzas ou même des tomates farcies. D’après Jean-Michel Cohen, médecin-nutritionniste, si la cuisson de la tomate est parfaite, celle-ci peut avoir des bienfaits très puissants sur le corps.

Le lycopène

Cette molécule est présente dans la tomate. Lorsque celle-ci est crue, le lycopène reste à l’intérieur de la tomate et peut être mal assimilé par le corps. Or, lorsque la tomate est cuite pendant une trentaine de minutes, cette molécule est activée et permet d’être mieux digéré par le corps. De ce fait, les sauces ou même les tomates farcies seront toujours plus digestes que les tomates crues. Pour une meilleure assimilation de la tomate, vous pouvez toujours la complémenter avec de l’huile d’olive. Pourquoi ? Cette molécule est mieux assimilée par le corps quand elle est mélangée avec un corps gras.

Que penser du ketchup alors ? Selon le docteur Cohen, il ne faut pas abuser du Ketchup, car il contient du sucre. Néanmoins, il contient également du lycopène et permet aux enfants d’assimiler cette molécule qui est un parfait antioxydant pour le corps. Selon lui, deux cuillères à soupe de ketchup sont parfaites. En équivalence en sucre en morceaux, ces deux cuillères apportent qu’un demi-morceau. En abuser est mauvais, mais ça reste sept fois moins calorique par rapport à la mayonnaise par exemple.