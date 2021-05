Les végétariens seraient en meilleure santé que les mangeurs de viande selon une récente étude

Le régime végétarien serait meilleur pour la santé selon une récente étude observationnelle.

Depuis de nombreuses années, le régime végétarien est vivement critiqué par de nombreuses personnes. Dans une récente étude observationnelle publiée lors du Congrès européen annuel sur l’obésité, des chercheurs de l’université de Glasgow ont cependant démontré que les personnes ayant régimes sans viande avaient de meilleurs bilans sanguins et urinaires que celles consommant de la viande.

Le régime végétarien est meilleur pour la santé

Pour cette étude, les chercheurs de l’université de Glasgow ont analysé les données de 177 000 participants âgés de 7 à 73 ans ayant affirmé ne pas avoir réalisé de changement alimentaire durant les cinq dernières années. En analysant des échantillons d’urine et de sang, les scientifiques ont observé 19 biomarqueurs associés à différents troubles et pathologies (diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, santé du foie, des os ou des reins…).

Les chercheurs soulignent ainsi dans leur étude que : « Même après avoir pris en compte différents facteurs ayant une influence potentielle, comme l’âge, le sexe, l’éducation, le groupe ethnique, l’obésité, le tabagisme ou la consommation d’alcool, les analyses montrent qu’en comparaisons aux personnes mangeant de la viande, les végétariens ont des taux plus bas de 13 biomarqueurs ». Ils précisent que ces biomarqueurs sont principalement : le cholestérol LDL, l’apolipoprotéine A et l’apolipoprotéine B, le taux de gamma-glutamyl transpeptidase et l’alanine aminotransférase.

Le Dr Carlos Celis-Morales, directeur de l’étude, explique ainsi que « Les personnes végétariennes consomment généralement plus de légumes, de fruits frais et secs, qui contiennent plus de nutriments, de fibres et d’autres composés sains. Ces différences nutritionnelles pourraient expliquer pourquoi les végétariens semblent avoir des niveaux plus faibles des biomarqueurs de certaines maladies, qui peuvent entraîner des dégradations cellulaires et des maladies chroniques ». Certains biomarqueurs étaient cependant moins bons tels que les taux plus bas de « bon cholestérol », de vitamines D et de calciums, mais aussi un taux plus élevé de triglycérides et de lipides.

Les éléments de cette étude sont tout de même à prendre avec des pincettes dans la mesure où cette dernière n’est qu’observationnelle. Cela signifie qu’aucune expérience permettant de prouver les différences entre végétarien et non-végétarien n’a été effectuée. Il n’est ainsi pas possible de dresser un lien de cause à effet vis-à-vis de ces deux régimes alimentaires.