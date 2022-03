Lésions méniscales du genou : quel traitement après quels symptômes ?

Chaque genou comporte deux ménisques, qui sont des cartilages en forme de croissant.

Les ménisques ont pour mission de caler et amortir l’articulation du genou. Ces deux petits croissants de cartilages fibreux comblent les espaces vides entre le bas du fémur, arrondi, et le haut du tibia qui est plat.

On distingue le ménisque médial ou interne situé de l’autre côté de la jambe, et le ménisque latéral, ou externe. Grâce à eux et aux ligaments, le genou est encore mieux stabilisé.

Quelles sont les lésions méniscales ?

C’est le ménisque médial qui est le plus souvent touché. Les ménisques sont suscpetibles d’être affectés par des pincements, des fissures, des déchirures et autres désinsertions.

Un fragment de ménisque peut aussi se détacher, ou une déchirure peut séparer en deux le ménisque. Cette dernière lésion est qualifiée de rupture en anse de seau.

Les causes de lésions des ménisques

Il faut distinguer :

Les lésions traumatiques

Ce type de lésions concerne plutôt les jeunes gens et/ou les sportifs. Le genou peut ainsi “vriller” et occasionner une fissure. Autres exemples : un mouvement anormal va donner lieu à une entorse du genou avec lésion ligamentaire, ou encore quand le sujet se relève brusquement après avoir été accroupi (fissure du ou des ménisques).

Les lésions par usure

Ces lésions dégénératives survenant avec l’âge sont appelées méniscose. Les personnes qui y sont le plus sujettes sont celles présentant des jambes arquées ou en X, celles atteintes d’arthrose du genou, pratiquant un sport à haut niveau ou encore travaillant dans un domaine induisant le port de charges lourdes.

Symptômes des lésions du ménisque

Quand le sujet est jeune, une douleur soudaine lors d’une activité telle que citée dans le paragraphe lié aux traumatismes survient.

Chez ceux plus âgés, la douleur survient à l’effort ou quand elle s’accroupit. Voire la nuit à l’occasion d’un changement de position.

Traitement des lésions méniscales

Après diagnostic, plusieurs traitements pourront être envisagés :

Traitement médical

Il est envisagé quand le diagnostic de lésion dégénérative des ménisques est posé et qu’il n’existe pas de symptômes importants ou de gêne au quotidien.

Des médicaments contre la douleur seront prescrits, avec si le cas le nécessite une immobilisation avec une attelle et de séances de rééducation par la suite.

Traitement chirurgical

Une opération sera envisagée en fonction de la gêne quotidienne, de l’étendue de la lésion et de son caractère stable ou instable, ou encore de l’existence d’autres lésions comme celles affectant les ligaments.

Si elle est décidée, l’opération du ménisque elle se déroulera sous arthroscopie, et anesthésie générale ou locale. La chirurgie du ménisque a pour but de traiter la lésion méniscale en privilégiant au maximum la conservation du ménisque.

Après la chirurgie, une période de réadaptation aux activités du quotidien commence, soit auprès d’un kinésithérapeute soit en auto-rééducation.