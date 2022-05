Leucorrhées : que sont ces pertes vaginales ?

Ces pertes vaginales peuvent être, dans certains cas, le signe d'une infection.

Les leucorrhées caractérisent les écoulements non sanglants en provenance de l’appareil génital féminin.

Normales entre la puberté et la ménopause, elles peuvent être le signe d’une infection et il faut alors une consultation médicale. Elles sont plus généralement appelées pertes blanches.

Deux types de leucorrhée

On distingue :

les leucorrhées physiologiques, naturelles, dues aux sécrétions de glaire cervicale et des glandes annexes et à la desquamation vaginale;

les leucorrhées pathologiques sont quant à elle le signe d’une infection.

Quand elles sont physiologiques, elles sont de teinte blanchâtre, ne sont pas associées à des douleurs ou des démangeaisons, et ne présentent pas d’odeur.

En revanche, lorsqu’elles sont d’origine pathologique, elles seront colorées, odorantes accompagnées de sensations de brûlures et des démangeaisons, une fatigue générale, de la fièvre…

Une infection à déterminer

Dans ce dernier cas donc, il s’agit du signe d’une infection. La plupart du temps, le champignon Candida albicans est responsable de cette mycose.

Dans d’autres cas, une vaginose sera suspectée. Il s’agit d’un manque d’équilibre de la flore vaginale entre perte de lactobacilles et une multiplication d’autres bactéries présentes naturellement dans le vagin.

Une infection sexuellement transmissible (IST) peut aussi être la cause de l’écoulement et cette fois, il faut rechercher une bactérie (de type chlamydia ou gonocoque…).

Critères favorisant des pertes blanches

Quand elles sont pathologiques, voici ce qui peut les favoriser :

hygiène intime trop importante, qui n’est pas bonne pour la flore génitale;

un pantalon trop serré;

sous-vêtements irritants ou humides, strings;

port prolongé de serviettes hygiéniques ou de tampons;

frottements prolongés comme pendant un rapport sexuel;

chaleur, transpiration excessive;

rapports sexuels non protégés;

un cancer ou tumeur bénigne du col de l’utérus.

Traitements liés aux pertes blanches pathologiques

Selon l’origine de la mycose

Dans ce cas, des ovules ou capsules antifongiques vont lutter contre l’infection, ils sont à prendre par voie vaginale.

Quand la vaginose est bactérienne, des antibiotiques sont à prendre pendant 7 jours pr voie orale.

En cas d’infection sexuellement transmissible, des antibiotiques sont prescrits non seulement à la patiente, mais aussi au/aux partenaires sexuels.

Absence de leucorhées

Et quand il n’y a pas de pertes blanches ? La sécheresse vaginale va nécessiter un traitement local avec ou sans œstrogène.