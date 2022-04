L’huile de CBD est-elle recommandée pour l’arthrose ?

L'huile de CBD est un produit naturel que l'on peut se procurer en ligne ou dans une pharmacie.

En effet, l’huile de CBD est légale lorsqu’elle possède des concentrations de THC conformes à la loi. On utilise le CBD pour ses vertus anti-inflammatoires, alors, elle aurait-elle un effet sur l’arthrose ? On vous en parle plus en détail !

L’huile de CBD soulage-t-elle de l’arthrose ?

L’arthrose, le rhumatisme et autres maladies inflammatoires sont au centre de ces recherches. Dans sa forme naturelle, l’huile de CBD est composée de :

Cannabidiol ;

THC.

Si l’on veut tellement savoir si le CBD est efficace contre ces douleurs, c’est parce que l’huile de CBD serait réputée pour ses vertus anti-inflammatoires. Le CBD est souvent accompagné du THC dans sa forme naturelle. La molécule de CBD n’a pas d’effet stupéfiant, mais le THC en possède. Les recherches sont focalisées sur le CBD car les scientifiques en savent très peu sur cette molécule comparée au THC.

Pour l’arthrose par exemple où seul le cartilage est touché, le CBD est efficace lorsqu’il est combiné au THC. La ligue suisse contre le rhumatisme nous informe que l’on peut prendre du CBD pour les douleurs causées par les rhumatismes, cependant, cela ne doit pas être prescrit comme un traitement de première ligne. Toujours selon la ligue suisse, c’est la THC qui est connue pour ses propriétés analgésiques, alors qu’on se dirige vers le CBD plutôt pour ses effets anti-inflammatoires.

Lorsqu’on demande à la ligue suisse antir humatismes s’ils recommandent aux patients atteints de rhumatismes inflammatoires de prendre du CBD, elle répond que non. La raison est que la majorité des études scientifiques menées sur le CBD et les rhumatismes ont montré que le CBD était efficace lorsqu’il est combiné au THC. C’était donc le CBD dans sa forme naturelle qui aide à apaiser les douleurs. Le CBD seul n’est pas aussi efficace contre les douleurs anti-inflammatoires.