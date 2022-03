L’huile de CBD peut-elle soulager la douleur neuropathique ?

Les gens ont de plus en plus recours à l'huile de CBD pour tenter de soigner leurs maux. Il peut s'agir de maux physiques comme des douleurs d'arthrose, mais aussi de douleurs liées au stress et à l'anxiété par exemple.

Dans cet article, nous vous parlons des dernières nouvelles concernant l’efficacité de l’huile de cannabis sur les neuropathies.

Huile de cannabis et neuropathie

Les résultats d’une étude préclinique faite à l’University of New Mexico démontrent que l’huile de cannabis a des effets sur les douleurs neuropathiques. En effet, l’étude a été présentée à la revue Life et suggérerait que l’huile de cannabis soulage la douleur de manière significative sur plusieurs heures. On met cela sur le compte de “l’effet d’entourage”, car l’huile utilisée est l’huile de cannabis et non de l’huile de CBD avec des composés isolés. Ce qui signifie que ce n’est pas le cannabidiol seul qui donne cet effet de soulagement, mais la présence d’autres composants qui “l’entourent”. Parmi ces autres composants que l’on retrouve aux côtés du cannabidiol, il y a :

Les flavonoïdes ;

Les terpènes.

Ainsi, toutes ces molécules travaillent ensemble pour agir sur la douleur. L’utilisation de la plante dans son ensemble est plus efficace que lorsque des analogues synthétiques du cannabis sont utilisés. Cette étude est prometteuse et donne beaucoup d’espoir aux personnes qui souffrent de différentes neuropathies et qui cherchent des solutions naturelles sans effets secondaires.

L’étude a été faite sur des souris qui présentaient une neuropathie de type chronique, ces dernières ont consommé de l’huile de cannabis (et non de l’huile de CBD avec des composants isolés) et ont montré des signes de soulagement. Les huiles de CBD où les composants du cannabis sont isolés présentent une efficacité plus faible accompagnée d’effets secondaires. L’huile de cannabis utilisée dans l’étude présentait des taux de THC inférieurs à 0.3 % (une concentration plus faible que celle autorisée dans la majorité des états aux États-Unis).