Une sur-consommation d’huile de CBD provoque un syndrome cardiaque grave chez une femme

La cinquantenaire a consommé six fois la dose recommandée, l'occasion de rappeler que les produits issus de plantes ne sont pas sans danger.

En Suisse, une femme de 56 ans a dû être prise en charge à l’hôpital après des vertiges et malaises consécutifs à une consommation trop importante d’huile de CBD et de berbérine, qui est une molécule extraite de la plante Berberis aristata utilisée en médecine traditionnelle chinoise.

Si l’huile de CBD est connue pour ses bienfaits, c’est à l’instar de nombreux produits dans le respect des doses recommandées. Dans le cas de cette patiente, c’est 6 fois la dose recommandée qui était utilisée depuis 4 mois dans le but de combattre le stress.

Un rythme cardiaque élevé

Mais l’électrocardiogramme a montré qu’elle était touchée par un syndrome du QT long et tachycardie ventriculaire avec torsades de pointes. Plus simplement, le rythme cardiaque est trop élevé et les cellules contractiles du cœur ont besoin d’un temps plus important pour se “recharger” entre chaque battement.

Et rien hors de sa sur-consommation d’huile de chanvre ne pouvait expliquer ce problème de l’activité électrique cardiaque.

Un symptôme inédit avec le CBD

Certes ce syndrome est déjà connu, mais dans le cadre par exemple d’une consommation de THC, molécule issue du cannabis également mais avec effet psychotrope. Mais dans le cadre du CBD, l’apparition de ce symptôme est inédit.

Elise Bakelants, cardiologue aux Hôpitaux universitaires de Genève où a été prise en charge la patiente, tient à alerter : “De plus en plus de personnes prennent des compléments à base de plantes pour leur effet bénéfique potentiel. Pourtant, leur caractère “naturel” peut être trompeur, car ces préparations peuvent avoir de graves effets secondaires indésirables seules ou si elles sont combinées avec d’autres suppléments ou médicaments. Leur utilisation ne doit pas être prise à la légère et les recommandations de dosage doivent toujours être respectées”.

Cinq jours après avoir interrompu la consommation de cette huile, l’électrocardiogramme de la cinquantenaire était de retour à la normal et ses vertiges avaient disparu trois mois plus tard.