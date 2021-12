L’hypnose est-elle vraiment efficace pour soigner l’hyperphagie ?

L’hyperphagie et la boulimie sont des troubles alimentaires qui touchent de plus en plus de gens dont la plupart de sexe féminin.

Ces pulsions ne sont nullement un problème en eux-mêmes, si l’on vient à négliger les impacts physiques et mentaux qu’ils engendrent. Mal être, dépression, problèmes de santé et anxiété, ce ne sont ni les régimes amincissants ni les thérapies intensives qui peuvent venir à bout des habitudes malsaines. Dernièrement, l’hypnose qui est un nouveau remède a fait son effet sur ce genre de trouble, agissant directement sur l’inconscient, aidant le patient à trouver la cause de ses pulsions alimentaires.

Définition de l’hyperphagie

À l’instar de la boulimie, l’hyperphagie se décrit par la succession d’épisodes alimentaires excédentaires. En d’autres termes, ceci consiste à ingérer une quantité de nourriture supérieure à la normale en un temps record. Cependant, une seule caractéristique distingue l’hyperphagie de la boulimie qui est l’absence d’un système compensatoire. Par conséquent, les gens atteints de ce trouble de l’alimentation ne cherchent aucunement à éliminer les calories absorbées ou à régurgiter les aliments consommés. À long terme, cette situation devient dangereuse pour la santé de l’individu atteint par ce désordre du comportement alimentaire entraînant les impacts suivants :

sentiments de perte de contrôle ;

la honte ;

le dégoût par soi-même ;

la culpabilité ;

symptômes de dépression ;

de l’embonpoint ;

l’obésité.

Le rôle de l’hypnose dans le cas de l’hyperphagie

L’hypnose ou également appelée l’hypnothérapie dans ce cas de figure, est de plus en plus utilisée pour venir à bout des cas souffrant de troubles alimentaires en général et d’hyperphagie plus particulièrement. Cette méthode doit être utilisée par des professionnels certifiés, qui savent comment et quand résoudre le problème à sa racine, en allant chercher l’origine de cette situation. Dans la plupart des cas, les patients touchés par l’hyperphagie ont dû souffrir par le passé de problèmes familiaux, d’un manque d’affection ou d’un traumatisme d’enfance qui s’est concrétisé plus tard de cette manière. L’hypnose va donc affecter l’inconscient du patient pour l’inciter à trouver la cause réelle de son hyperphagie et de l’en guérir.

Les séances d’hypnothérapie peuvent être entreprises dès le jeune âge de seize ans pour les patients atteints d’hyperphagie de manière précoce. En règle générale, une seule séance suffit pour trouver remède à son mal, cependant ceci change selon l’état et la personne en elle-même. Donc, nous vous conseillons de toujours avoir affaire à un vrai professionnel dans le but de garantir les meilleurs résultats possibles.