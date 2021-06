L’ibuprofène serait plus performant que la codéine pour soulager la douleur

Selon une nouvelle étude, l’ibuprofène permettrait de mieux soulager la douleur que la codéine.

Aux États-Unis et en Europe, la codéine est l’un des antidouleurs les plus prescrits afin de lutter contre la douleur. Face à une utilisation de plus en plus fréquente durant les dernières années, son utilisation inquiète à cause des risques importants de surdosage et de dépendance. Selon une récente étude publiée dans le Canadian Medical Association Journal, cet antalgique opiacé serait cependant moins efficace qu’un médicament disponible sans ordonnance : l’ibuprofène. Ce dernier, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), aurait aussi l’avantage de créer moins de dépendance.

La codéine soulage moins bien contre la douleur que l’ibuprofène

Pour mener cette étude à terme, plus de 5 000 personnes y ont participé. Grâce aux données récoltées, les chercheurs ont conclu que les patients ayant reçu un anti-inflammatoire non stéroïdien ressentaient beaucoup moins de douleur (AINS) dans les six à douze heures suivant la prise du médicament par rapport aux patients ayant ingéré de la codéine.

Le Dr Matthew Choi, professeur agrégé de chirurgie à l’Université McMaster (Canada), explique : « Dans tous les types de chirurgie, les AINS étaient égaux ou supérieurs à la codéine pour la douleur postopératoire. Nous avons constaté que les patients randomisés pour recevoir des AINS après des interventions chirurgicales ambulatoires ont signalé de meilleurs scores de douleur, de meilleurs scores d’évaluation globale, moins d’effets indésirables et aucune différence dans les évènements hémorragiques par rapport à ceux recevant de la codéine ».

D’après les chercheurs ayant effectué cette étude, l’ibuprofène peut ainsi être utilisé comme alternative aux opioïdes chez les patients ayant subi des interventions dentaires et chirurgicales. Pour rappel, la codéine cause de multiples problèmes, que ce soit aux États-Unis, en Europe et notamment en France. De plus en plus de personnes souffrent, en effet, d’addiction aux opioïdes, notamment dans des médicaments contre la douleur à base de tradamol, d’oxycodone et de fentanyl. Entre 2000 2017, l’Agence nationale de sécurité du médicament comptabilisait aussi entre de 15 à 40 hospitalisations pour overdose par millions d’habitants en France. Sur la même période, le nombre de décès suite à une overdose d’opioïdes a d’ailleurs doublé.