Lien établi entre MICI et dépression

L’inflammation et la perturbation du microbiote intestinal est l'une des causes des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI).

On sait déjà que les échanges entre intestin et cerveau existent. D’ailleurs, on dit que l’intestin constitue notre second cerveau. D’après une récente étude menée par chercheurs de la University of Southern California, rectocolite hémorragique et maladie de Crohn (les MICI) pourraient être liées à la dépression.

Les chercheurs soulignent en préambule que 30% des individus touchés par une MICI présentent les signes d’une dépression à vie, et que 6 sur 10 parmi eux montrent des signes de dépression. En revanche et à l’inverse, ceux atteints par une dépression ont un risque plus important de faire une MICI.

Un risque significatif

Le site PourquoiDocteur? nous apprend que les spécialistes ont analysé pas moins de onze ans de données de santé relatives à 20 millions de citoyens taïwanais. Le lien ainsi établi ? Les patients auxquels étaient affectés un diagnostic de MICI avaient un risque 9 fois supérieur de faire une dépression.

En outre, une prédisposition au niveau familial a été relevée, puisque la fratrie de personnes touchées par une MICI seraient 2 fois plus prédisposés à faire une dépression. Selon eux, critères génériques et liés à l’environnement seraient en cause.

La raison de ce lien MICI/dépression ?

Rappelons que l’inflammation et la perturbation du microbiote intestinal constituent l’une des causes des MICI. Le microbiote peut, nous informe le site spécialisé, “synthétiser et libérer une variété de neurotransmetteurs et de neuromodulateurs tels que la dopamine, la sérotonine et l’acide gamma aminobyturique (GABA), un acide aminé et le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central, dont le déséquilibre est lié au trouble bipolaire, à la schizophrénie et aux troubles anxieux”.

Et une autre étude a déterminé que le stress chronique bouleverse la flore intestinale, montrant ainsi que la santé mentale joue un rôle prépondérant dans la manifestation de l’inflammation intestinale.