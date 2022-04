Lucite : comment prévenir et traiter cette allergie au soleil ?

Bénigne dans la plupart des cas, elle concerne 20% de la population et en particulier des femmes âgées de 25 à 35 ans.

La lucite désigne tout simplement l‘allergie au soleil et elle peut concerner différentes dermatoses inflammatoires liées au soleil.

Il y a deux types de cette allergie :

la lucite estivale bénigne, qui se manifeste après une exposition au soleil et sur une ou plusieurs zones généralement non exposées. Des petits boutons rouges occasionnant des démangeaisons la caractérisent et les lésions disparaissent d’elles-mêmes entre deux à trois semaines ;

la lucite polymorphe est plus sévère, les lésions persistant plus longtemps et un traitement spécifique peut être envisagé même si arrêter de s’exposer au soleil est préférable.

Lucitose : Les zones du corps touchées

Dans le cas de la forme bénigne, les zones concernées seront celles habituellement non exposées le reste de l’année comme le décolleté, le haut du dos, épaules, face antérieure des cuisses ou le dos des pieds. Une exposition progressive et l’utilisation d’un écran solaire permettent de la prévenir.

La lucite polymorphe survient pendant une exposition solaire sur des zones peu habituées et c’est la raison pour laquelle elle concerne davantage les populations des régions nordiques. Les lésions rouges occasionnées démangent et peuvent être surmontées de papules et/ou de vésicules. Elles disparaissent en quelques semaines.

Avec l’urticaire solaire, les lésions sont rouge et œdémateuses avec démangeaisons et sensation de brûlure. Mais pas plus de 24 heures.

Enfin citons la dermatose printanière qui touche essentiellement enfants et adolescents de sexe masculin, par temps froid. Généralement, seule l’oreille est affectée voire les membres supérieurs. Elle disparait généralement d’elle-même.

Facteurs de risque de l’allergie au soleil

Les femmes de 25 à 35 ans sont les plus concernées. Et sachez que les séances en cabine de bronzage UV peuvent aussi la causer.

Autre facteur : la prise d’un médicament photosensibilisant ou une atteinte par une maladie associée à la lucite comme le lupus.

Traitement de la lucite

Lucite bénigne

Une crème dermoticoïde pourra être appliquée, voire un antihistaminique à usage oral. Un traitement préventif peut aussi être mis en place.

Lucite polymorphe

Dans ce cas, il sera fait appel aux corticostéroïdes topiques si contre-indications il y a, aux immunosuppresseurs oraux comme prednisone, azathioprine, cyclosporine ou hydroxychloroquine…

Urticaire solaire

Dans ce cas, des antihistaminiques H1, des corticostéroïdes d’application locale et des écrans solaires pourront faire partie de l’arsenal thérapeutique. Si aucun produit ne marche,

En cas d’échec du traitement standard, une désensibilisation par des UVB à bande étroite ou PUVA (psoralène et ultraviolet A) peut être envisagée.

Dermatose printanière

Le traitement est réduit à la nécessité d’ouvrir les bulles et d’appliquer un corticostéroïde si les démangeaisons sont trop gênantes.