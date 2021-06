Maladie dégénérative : le régime méditerranéen permettrait de réduire les risques de DMLA

Les chercheurs de l’Inserm viennent de démontrer que le régime méditerranéen permettrait de réduire les risques de DMLA.

L’alimentation est encore une fois au cœur d’une étude. Dans de récents travaux dans la revue Nutrients le 15 juin, les chercheurs de l’Inserm ont mis en évidence le lien entre les caroténoïdes circulants, des pigments végétaux protégeant la rétine, et une réduction du risque de développer une dégénérescence maculaire liée à l’âge, plus précisément la DMLA, une maladie causant un handicap visuel chez les personnes âgées. Nous apprenons aussi que pour prévenir le DMLA, le régime méditerranéen serait le plus bénéfique.

Le régime méditerranéen diminue les risques de souffrir de DMLA

Dans un communiqué, l’Institut national de la santé et de la recherche (Inserm) explique que “depuis vingt ans, les chercheurs s’intéressent au lien entre nutrition et DMLA”. Elle souligne ensuite : “Nous savons aujourd’hui que de nombreux aliments permettent de ralentir la dégénérescence : acide gras (oméga 3), antioxydants (vitamines C, zinc…). Ils protègent en effet la macula, la zone de l’œil affectée par la DMLA qui se situe au centre de la rétine”.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont suivi un groupe de 609 personnes ayant une moyenne d’âge de 73 ans. Ils ont ainsi étudié le lien entre la présence de lutéine et de zéaxanthine dans le plasma et l’apparition de la DMLA.

“La lutéine et la zéaxanthine font partie de la grande famille des caroténoïdeso. On les retrouve notamment dans les fruits jaune orangé comme les agrumes ou les tomates, ainsi que dans les légumes à feuilles vertes, tels que les épinards, les choux et les blettes. Ce sont des pigments qui jouent un rôle très spécifique pour l’œil puisqu’ils sont présents en grande concentration dans la macula. Ils ne sont pas synthétisés par notre corps, c’est pourquoi nous devons les absorber à travers notre alimentation”, explique le communiqué.

Grâce à des prélèvements sanguins, les chercheurs ont ainsi démontré une association entre les niveaux de lutéine et de zéaxanthine et une diminution du risque de la DMLA. Les chercheurs expliquent ainsi qu’ “une concentration plus importante de caroténoïdes dans le plasma, en particulier de lutéine et de zéaxanthine, réduit de 37 % le risque de développer une forme avancée de DMLA”.

Afin de limiter les risques de DMLA, ils ajoutent que la consommation de fruits et légumes orangés et les légumes à feuilles vertes sont à privilégier. Bénédicte Merle, auteure de l’étude, ajoute : “Si on veut aller un peu plus loin, l’alimentation la plus bénéfique pour prévenir la DMLA serait un régime de type méditerranéen, riche en fruits et légumes et qui apporte assez d’oméga 3 grâce aux poissons gras”.