Malbouffe : une pratique qui affecte le sommeil des adolescents

Une nouvelle étude vient de confirmer la corrélation entre la malbouffe et les troubles du sommeil chez les adolescents.

La malbouffe est une pratique aujourd’hui omniprésente chez une grande partie des individus, et principalement les jeunes. Une nouvelle étude vient donner des informations plus détaillées sur l’impact de cette alimentation sur le sommeil des adolescents.

Les adolescents souffrent de problème de sommeils à cause de la malbouffe

Période importante dans la vie d’un être humain, l’adolescence rime souvent avec une consommation de malbouffe. Une étude publiée le 21 décembre dans le EClinical Medicine permet d’ailleurs de constater l’effet de ce type d’alimentation sur le sommeil des adolescents. Menée par des chercheurs de l’Université du Queensland en Australie, cette étude a permis de collecter des données sur les régimes alimentaires de 175 261 adolescents âgés de 12 à 15 ans entre 2009 et 2016. Les sondés proviennent de 64 pays avec des revenus faibles, intermédiaires et élevés allant de l’Asie du Sud-Est à l’Amérique du Sud ainsi qu’en Méditerranée orientale.

Les premières constatations faites par le chercheur Asad Khan sont les suivantes « Dans l’ensemble, 7,5 % des adolescents ont déclaré souffrir de troubles du sommeil liés au stress, ce qui est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes ». L’homme précise ensuite que « les troubles du sommeil augmentent avec la consommation plus fréquente de boissons gazeuses, qui contiennent souvent de la caféine, et/ou de fast foods, qui sont traditionnellement riches en énergie et pauvres en nutriments. »

Des chiffres qui font réfléchir sur l’impact de la malbouffe sur la santé

L’étude apporte plus de précision sur les disparités entre les consommateurs de malbouffe. Ainsi, les adolescents buvant des boissons gazeuses trois fois par jour ont 55% de plus de risques de souffrir de trouble du sommeil qu’une personne en consommant une seule fois par jour. De plus, un garçon consommant quatre fois par semaine de la junk food a 55% plus de risque de développer des troubles du sommeil qu’un adolescent en consommant une seule fois par semaine. Ce chiffre descend à 49% chez les filles.