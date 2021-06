Manger de la nourriture grasse au petit déjeuner est meilleur pour la bonne santé cardiaque

Des chercheurs viennent de démontrer que la consommation de nourriture grasse était meilleure pour la santé cardiaque lors du petit déjeuner.

Quand manger de la viande durant la journée ? Des chercheurs de l’université de Harbin en Chine viennent de répondre à cette question à travers une étude. En effet, les travaux publiés dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism soulignent que le fait de manger des viandes grasses, bacon, saucisses ou autres aliments frits est plus bénéfique pour la santé cardiaque au petit déjeuner au lieu du diner.

Le petit déjeuner est le meilleur moment pour manger de la nourriture grasse

C’est une nouvelle qui va fortement faire plaisir aux Anglo-saxons et leur « english breakfast ». Pour arriver à leurs conclusions concernant le meilleur moment de la journée pour consommer de la nourriture grasse, les chercheurs ont analysé les données d’environ 28 000 adultes américains autour de leur mode d’alimentation sur deux jours non consécutifs et le taux de maladies cardiaques observé dans ce panel.

Ying Li, l’auteur de l’étude, souligne que « le moment des repas ainsi que la qualité des aliments sont des facteurs importants à prendre en compte lorsque vous cherchez des moyens de réduire votre risque de maladie cardiaque ». Il explique ainsi qu’il « est toujours recommandé de manger sainement, en particulier pour les personnes à haut risque de maladie cardiaque, mais nous avons constaté que la consommation de viande et de glucides raffinés au petit déjeuner au lieu du diner était associée à un risque plus faible ».

Quelques années auparavant, les chercheurs de l’université de Tel-Aviv expliquaient qu’un petit déjeuner « moyen » et un diner léger étaient une organisation d’alimentation idéale pour rester en bonne santé. Ils précisaient par la suite qu’un petit déjeuner « consistant » et un diner frugal étaient surtout bénéfiques pour les personnes diabétiques et obèses.

Les résultats de l’université de Harbin et de Tel-Aviv se rejoignent ainsi. Les chercheurs rappellent d’ailleurs que les maladies cardiaques et AVC sont la première cause de décès dans le monde. Ces risques sont fortement augmentés chez les personnes consommant des repas constitués d’aliments à base de viande et de sucres ajoutés.