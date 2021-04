Manger des champignons permet de diminuer le risque de cancer

Une nouvelle étude vient de démontrer que la consommation régulière de champignons permettait de se prémunir contre le cancer.

L’alimentation est un élément très important à prendre en compte pour avoir une bonne santé. En effet, la consommation de certains produits peut avoir des effets bénéfiques ou négatifs sur notre organisme. Récemment, des chercheurs ont ainsi découvert que les champignons permettant de diminuer le risque de développer un cancer.

Une étude met en avant les bénéfices des champignons sur la santé

Le 16 mars 2021, des chercheurs américains de l’université de Pennsylvanie ont publié dans la revue Advances in Nutrition une étude mettant en relation la consommation de champignon et le risque d’apparition de cancer. Pour cela, les scientifiques ont mené une méta-analyse portant sur 17 études sur le cancer publiées entre 1996 et 2020 comportant les données de plus de 19 500 patients. Après avoir examiné l’ensemble de ces travaux, les chercheurs ont constaté que la consommation de champignon permettait de se prémunir contre le cancer.

Pour être plus précis, l’étude souligne que peu importe les champignons consommés, les personnes mangeant environ 18 grammes de champignons par jour ont un risque de cancer 45 % plus faible que les personnes n’en consommant pas. Cette relation est notamment la plus forte pour le cancer du sein. « Les champignons sont la source alimentaire la plus élevée d’ergothionéine, qui est un antioxydant et un protecteur cellulaire unique et puissant. La reconstitution des antioxydants dans le corps peut aider à protéger contre le stress oxydatif et réduire le risque de cancer », explique Djibril M. Ba, chercheur en épidémiologie à l’université Pennsylvanie.

« Nos résultats peuvent avoir des implications importantes en matière de santé publique dans la prévention des maladies chroniques et de la mortalité. En outre, les résultats sont utiles aux décideurs politiques, car ils contribuent à sensibiliser le public au rôle du régime alimentaire sur la santé et aux effets protecteurs potentiels des champignons dans la réduction du risque de cancer », concluent les chercheurs dans leur étude.