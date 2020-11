Manger des épices réduirez le risque de maladies chroniques

Est-ce que vous épicez vos plats ? Si non, sachez que ceux-ci disposent de nombreux bienfaits pour notre santé.

Un récent livre paru aux éditions Hugo dès le 5 novembre, La cuisine anti-inflammatoire gourmande par la Dr. Catherine Lacrosnière, nous en apprend un peu plus sur les avantages des épices. Outre un outil très intéressant pour donner du goût à nos plats, ceux-ci ont des vertus anti-inflammatoires qui peuvent notamment réduire le risque de forme grave de Covid-19.

Pour votre santé, privilégier les épices dans votre assiette

À travers son nouvel ouvrage, Catherine Lacrosnière, nous dévoile de nombreuses informations autour des bienfaits des épices sur notre santé. Avec le Covid-19 et de nombreuses maladies chroniques, des réactions inflammatoires surviennent dans notre organisme. Ce genre de réaction peut entrainer chez l’humain une dégradation rapide de son état de santé. Une alimentation anti-inflammatoire semble ainsi une bonne initiative afin d’avoir un système immunitaire renforcé ou bien soigner une inflammation.

La médecin nutritionniste déclare ainsi que « L’inflammation dont nous parlons n’est pas visible à l’œil nu. Elle se situe à un niveau microscopique, celui de la cellule. Elle peut atteindre tous les organes : les artères, le cerveau, les articulations, le tube digestif, la peau… ».

Une réduction des maladies chroniques

Dr Lacrosnière souligne aussi que les inflammations peuvent évoluer de façon plus ou moins discrète. En effet, l’arthrose va se manifester de par la douleur qu’elle engendre. D’un autre côté, certaines maladies chroniques comme le diabète, les troubles cardiovasculaires ou l’obésité peuvent évoluer de manière silencieuse. Outre le fait que les épices peuvent prévenir ces maladies, celles-ci peuvent aussi limiter le risque de cancer ou même aider notre organisme à combattre la maladie du Covid-19. De plus, les épices permettent de lutter contre le vieillissement de nos cellules. N’hésitez donc plus à parsemer vos plats avec du curry, du curcuma, du gingembre ou bien des piments par exemple !