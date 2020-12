Manger des fruits secs pour une alimentation plus saine

Une étude réalisée aux États-Unis montre que les fruits secs font partie intégrante d’une alimentation saine. Ils présenteraient même plus d’avantages que les fruits frais.

Il existe une grande variété de fruits secs, qui s’invitent souvent chez vous, au moment de l’apéritif ou pour une petite collation. Mais saviez-vous que ces amandes croquantes, abricots fripés et pommes acides participent au bon équilibre de votre alimentation ? Vous apprendrez dans cet article que manger des fruits secs serait le résultat d’une alimentation plus saine.

Manger des fruits secs, c’est manger sainement

L’étude américaine a procédé à une enquête nationale sur la santé et l’alimentation. Pour se faire, les chercheurs ont fait appel à 25 590 participants. Les résultats ont ainsi indiqué que les fruits secs faisaient partie d’une alimentation plus saine et équilibrée.

En effet, les chercheurs constatent que les personnes qui consomment des fruits secs, sont en meilleure santé que ceux qui n’en mangent pas.

Ainsi, l’étude révèle que ceux qui dégustent des fruits secs :

ont tendance à manger davantage de fruits frais et autres nutriments bons pour la santé ;

présentent un indice de masse corporel (IMC), un tour de taille et une tension artérielle systolique inférieure.

Ces aliments sont donc très bons pour la santé et participent, malgré eux, à une vie alimentaire plus équilibrée. C’est pourquoi manger des fruits secs donne envie aux gens de manger plus sainement pendant les repas.

Les fruits secs, meilleurs que les fruits frais ?

Les chercheurs américains révèlent dans leur étude que les fruits secs seraient même une alternative aux fruits frais.

Effectivement, les fruits secs sont :

moins onéreux ;

disponibles toute l’année ;

de bonne qualité.

Il faut aussi savoir qu’ils se conservent longtemps. C’est finalement plus économique et pratique de consommer des fruits secs.

Toutefois, l’étude révèle que les fruits secs sont bien plus caloriques que les fruits frais, il faut donc faire attention de ne pas en manger trop, et surtout, d’équilibrer ses repas, par rapport à la quantité absorbée.

De plus, en France, le Programme national Nutrition-Santé (PNNS), rappelle que les fruits secs sont sucrés, et qu’ils ne peuvent pas remplacer les portions de fruits et de légumes frais que nous devons consommer chaque jour.