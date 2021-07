Manger des poissons gras permet de réduire le nombre et l’intensité des migraines

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont réussi à démontrer qu’un régime riche en poisson gras permettait de calmer les migraines chroniques.

De nombreuses personnes souffrent de migraines chroniques dans le monde. Malheureusement, aucun traitement n’existe pour le moment afin de traiter cette pathologie. Des recherches ont d’ailleurs déjà permis de prouver que le sport ou encore l’électrostimulation permettait de réduire les crises. Par le biais d’une nouvelle étude publiée dans le BMJ le 1e juillet, les chercheurs viennent de montrer qu’un régime riche en graisses de poisson et faibles en graisses et huiles végétales permettait de réduire le nombre et l’intensité des migraines.

Les poissons gras pour réduire les risques de migraines

Pour arriver à cette conclusion, l’étude s’est appuyée sur les résultats de plusieurs études antérieures. Les recherches ont notamment conclu qu’un régime alimentaire pauvre en acide linoléique, que l’on trouve principalement dans les huiles végétales, et riche en oméga-3, fortement présent dans les poissons gras, permettait de réduire l’inflammation des tissus et des voies de traitement de la douleur liée à la migraine dans le nerf trijumeau. Lors de cette nouvelle étude, les chercheurs ont décidé d’examiner 182 adultes souffrant de migraines fréquentes. Durant 16 semaines, les participants ont ainsi suivi un régime diététique en recevant des kits de repas comprenant du poisson, des légumes, du houmous, des salades et des articles pour le petit-déjeuner.

Un groupe a reçu des repas contenant des niveaux élevés de poisson gras ou d’huiles de poisson gras et une teneur réduite en acide linoléique. Un second avait des repas contenant des niveaux de poisson gras et d’acide linoléique plus élevés. Et un dernier avait des repas avec une teneur élevée en acide linoléique et des niveaux inférieurs de poisson gras. Durant la durée de l’étude, les participants renseignés leur nombre de jours de migraine, leur durée et leur intensité, ainsi que la manière dont leurs maux de tête affectaient leurs capacités à fonctionner au quotidien et à quelle fréquence ils devaient prendre des analgésiques.

Ainsi, les chercheurs ont constaté que le régime pauvre en huile végétale et plus riche en poisson gras a permis de réduire entre 30 et 40 % le nombre d’heures de maux de tête par jour, d’heures de maux de tête graves par jour et de jours de maux de tête globaux par mois par rapport au groupe témoin.