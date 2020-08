Manger pour guérir : les aliments peuvent avoir des pouvoirs bénéfiques

Certains aliments ont des effets bénéfiques pour le corps et l’esprit. Certains d’entre eux peuvent également guérir selon le docteur William Li.

Nous sommes toujours en train de chercher à remplacer au maximum les médicaments tels que nous les connaissons. C’est pour ça que le docteur William Li, spécialiste en biologie moléculaire et cellulaire a cherché les bienfaits que pouvaient avoir les aliments sur le corps humain. Ses résultats sont tout de même assez bluffants. En effet, selon ses écrits, plus de deux cents aliments pourraient également servir de médicaments sans aucun effet néfaste.

Le médecin s’est basé sur les cinq systèmes de défense que possède le corps à savoir : le microbiote, la réparation de l’ADN, la régularisation du système immunitaire ainsi que l’angiogenèse. Contre toute attente, les aliments sont banals prouvent que nous ne connaissons pas toutes les vertus bénéfiques de ce que nous mangeons.

Comment protéger notre microbiote ?

L’équilibre de notre microbiote peut drastiquement changer si des bactéries ou d’autres micro-organismes malins s’installent dans notre corps. D’ailleurs savez-vous qu’il y a plus de 39 000 milliards de bactéries bénéfiques dans notre corps ? Celles-ci se trouvent dans la bouche, les intestins, la peau, les poumons ainsi que les yeux. Lors d’une défaillance de nos bactéries bienfaitrices, nous appelons ça de la dysbiose. Ce dysfonctionnement est souvent associé l’obésité ou même au diabète. Des maladies inflammatoires, les problèmes cardio-vasculaires, l’Alzherimer, la dépression, les allergies, etc sont également liés à la Dysbiose.

Afin d’aider notre microbiote, vous pouvez vous aider des aliments suivants :

Aliments fermentés Yaourts ; Pain au levain ; Choucroute ; Kimchi ; Fromages ; Kéfir ; Kombucha ;

Aliments riches en fibres prébiotiques

D’autres aliments : Kimi ; Asperges : Abricots ; Légumes de la famille des crucifères (navet, choux, noix, champignons, etc).



Comment protéger les défenses immunitaires ?

Les défenses immunitaires sont très importantes pour notre corps. Celles-ci servent de barrière afin de nous protéger contre les infections. Lors d’une défaillance de notre système immunitaire, plusieurs maladies ou mêmes cancers peuvent se développer. A contrario, si nos défenses immunitaires sont trop actives, des maladies auto-immunes peuvent provoquer des dégâts sur notre santé.

Pour aider nos défenses immunitaires en cas d’insuffisance, les aliments à privilégier sont :

Les champignons de Paris ;

Extrait d’ail ;

Les pousses germées de brocolis ;

Huile d’olive extra-vierge ;

Les châtaignes ;

Les mures ;

Les framboises noires ;

Noix ;

Grenades ;

Le jus de canneberge ;

Les myrtilles ;

Racine de réglisses.

Les aliments à manger lors d’une auto-immunité :

Fruits et légumes riches ;

Noix ;

Céréales complètes ;

Huile d’olive pauvre en protéine ;

Graisses animales (viande, poisson et laitages) ;

Sel ;



Comment réguler les nouveaux vaisseaux sanguins ?

La création de nouveaux vaisseaux sanguins est indispensable pour notre santé. Ce processus s’appelle l’angiogenèse et elle est peu connue. Celle-ci doit toujours être en bonne santé afin d’agir au plus vite en cas de plaie par exemple. L’angiogenèse permet également de créer de nouveau x vaisseaux afin de transporter beaucoup plus d’oxygène lors d’efforts physiques. Néanmoins, un dysfonctionnement de l’angiogenèse provoque des maladies très lourdes comme des tumeurs cancéreuses, une dégénérescence maculaire, de l’endométriose, obésité ou même l’Alzherimer. Il existe plein d’autres complications. D’ailleurs, un fumeur est plus assujetti que d’autres !

Les aliments que vous devrez privilégier :

Soja ;

Tomates ;

Légumes crucifères ;

Abricots ;

Pêche ;

Mangue ;

Cerise ;

Les pommes ;

Les poissons ;

Thés verts ;

Chocolat noir.

Comment faire pour que les cellules souches soient stimulées ?

Notre corps est composé de 750 000 cellules souches qui permettent au corps de se réparer ou de se régénérer. Celles-ci sont présentes dans la moelle osseuse, les poumons, le foie, enfin bref partout dans le corps humain. Les cellules souches sont constamment régénérées à différentes vitesses selon l’organe en question. Néanmoins, la vitesse de régénération des cellules souches sont impactés lors de tabagismes, alcoolisme, pollution et selon l’âge. Selon les cas, de la dégénérescence de ces cellules des risques de démences, arthrose, infarctus, AVS et plein d’autres maladies ou infections peuvent apparaitre.

En cas de dysfonctionnement, privilégiez ces aliments :

Blé complet ;

Les huiles de poisson ;

Le café ;

Le thé noir ;

Les myrtilles ;

Pêches ;

Prunes ;

Aubergines ;

Pousses de bambou ;

Curcuma ;

Framboises noires ;

Baies d’aronia ;

Haricots verts ;

Légumes verts.

Comment réparer l’ADN ?

Bien que mystérieuse qu’impressionnante, l’ADN est la carte d’identité de notre corps. Elle est présente dans toutes les cellules de notre corps. Celle-ci a pour but de défendre notre organisme. Elle peut se dégrader selon le style de vie de la personne ou à cause de facteurs extérieur comme le stress, l’âge, tabac, etc. Un problème sur notre ADN peut provoquer des troubles neurologiques ainsi que métaboliques.

En cas de problème, veuillez vous alimenter avec :

Fruits ;

Légumes ;

Céréales complètes ;

Légumineuses ; les fruits à coques ;

Poissons et crustacés = ;

Huile d’olive ;

Soja

Le corps est bien fait et doit être entretenu, prenez-en soin il n’a qu’une seule vie.