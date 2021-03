Mars Bleu : le mois de sensibilisation dédié au cancer colorectal

Afin de sensibiliser la population au dépistage du cancer colorectal, Mars Bleu a été instauré durant le mois de mars.

De nos jours, le cancer colorectal est la deuxième pathologie cancéreuse la plus meurtrière en France et la troisième plus fréquente. L’Institut national du cancer souligne d’ailleurs que 45 000 nouveaux cas sont constatés chaque année et que 18 000 personnes décèdent annuellement en France de la maladie. Détecté à un stade précoce, ce type de cancer pourrait cependant être guéri dans 90% des cas. Ainsi, Mars Bleu vise à sensibiliser la population au dépistage du cancer colorectal durant le mois de mars.

Cancer colorectal : sensibiliser pour mieux dépister

Touchant généralement les hommes et les femmes âgés de 50 à 74 ans, le cancer colorectal est aujourd’hui l’une des pathologies les plus meurtrières en France. Les personnes à risque reçoivent ainsi tous les deux ans un courrier afin de les inviter à se présenter chez leur médecin pour demander un test de dépistage. Cependant, seulement 32% des Français se font dépister tous les deux ans. Au niveau européen, l’objectif est d’atteindre au moins 45% de participation chez les populations ciblées par cette maladie. Afin de sensibiliser au dépistage du cancer colorectal, le ministère de la Santé, l’Institut national du Cancer et l’Assurance Maladie organisent ainsi chaque année Mars Bleu.

Comment se déroule le dépistage de ce cancer ?

Afin d’établir un diagnostic précoce du cancer colorectal, le dépistage régulier est essentiel. Ne prenez cependant pas peur en entendant le mot dépistage. En effet, le processus de test est très simple et peut être réalisé directement chez soi. Après avoir fait l’acquisition d’un kit de dépistage du cancer colorectal (100% remboursé par l’Assurance Maladie), il suffit d’effectuer un prélèvement de selles grâce à un bâtonnet et de l’insérer dans un tube hermétique pour garantir sa conversation. Ensuite, la personne doit remplir une fiche d’information transmise avec le kit, et l’envoyer avec l’échantillon à un laboratoire grâce à l’enveloppe T fournie.

Vous l’aurez donc compris, le dépistage du cancer colorectal est simpliste à souhait. N’hésitez donc pas à vous faire dépister régulièrement si vous faites partie de la population identifiée à risque.