Masturbation : un remède efficace contre les douleurs menstruelles

Fait insolite. Une étude vient de constater que la masturbation permet de lutter contre les douleurs menstruelles.

Les douleurs menstruelles sont des phénomènes récurrents chez de nombreuses femmes à travers le monde. Afin de remédier à ce genre de problème, plusieurs solutions existent comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antispasmodiques ou encore les antalgiques. Une nouvelle étude scientifique vient cependant apporter une nouvelle option plus naturelle et à la portée de toute afin de combattre ces douleurs : la masturbation.

Fini les douleurs menstruelles grâce à la masturbation ?

Durant la fin du premier confinement en mai dernier, la marque de sextoys Womanizer a mené une étude dénommée « Menstrubation », soit un mix du mot menstruation et masturbation. Se déroulant sur une période de 6 mois auprès de 486 personnes menstruées, les chercheurs ont découvert que la masturbation permettait de soulager les douleurs dues aux crampes utérines lors des règles.

Pour arriver à cette constatation tout du moins étonnante, les participantes à l’étude ont tout d’abord répondu à un questionnaire expliquant l’état de leurs douleurs menstruelles durant le 1er mois. Par la suite, les chercheurs leur ont demandé de privilégier la masturbation aux médicaments ou autres méthodes de contrôle de la douleur durant la phase de test de 3 mois. Pour finir, le cinquième mois a permis aux femmes de retourner à leurs méthodes plus traditionnelles afin de vaincre les douleurs menstruelles. Un questionnaire leur était posé chaque mois afin de suivre les symptômes constatés pendant les règles.

Les constatations des chercheurs

Les résultats de l’étude montrent que 43% des femmes sondées estiment que les médicaments sont plus efficaces contre les douleurs menstruelles, 42% la masturbation et les 15% restants préfèrent un mix des deux réponses précédentes, la chaleur, le sommeil, l’exercice ou encore l’huile de CBD. Suite à l’étude, 90% des participantes recommandent la masturbation pour soulager les douleurs menstruelles et 85% comptent continuer cette nouvelle habitude. Encore plus étonnant, 70% des sondées soulignent que la masturbation a permis de réduire l’intensité des douleurs et 42% estiment que la pratique avait un effet sur la fréquence des douleurs.