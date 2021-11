Mauvaise haleine : causes et traitements

La mauvaise haleine n'est pas seulement embarrassante pour les autres, car elle a des causes qui peuvent être les signes de quelque chose de plus gênant pour vous.

De son vrai nom halitose, la mauvaise haleine provient de la bouche et de bactéries (Solobacterium moorei) lesquelles, quand elle dégradent les protéines, fabriquent des composés chimiques sulfurés volatils dont l’odeur est incommodante.

Que ce soit un souci occasionnel ou chronique, l’halitose touche de 25% à 50% de la population.

Les causes de la mauvaise haleine

La cavité buccale

Dans l’immense majorité des cas (jusqu’à 9 fois sur 10), cette halitose a donc pour origine… Oui, la bouche et les dents, tout simplement. Etant donné que la majorité des bactéries de la bouche sont localisées sur la surface de la langue, elle est logiquement la cause des cas de mauvaise haleine de la bouche.

Mais ce n’est pas la seule origine quand on évoque la cavité buccale. En effet, caries, abcès dentaires, infections liées à des maladies bucco-dentaires (comme la gingivite, les aphtes) ou reconstitutions dentaires défectueuses ou inadaptées sont de potentielles causes.

D’autres sources

L’alimentation peut aussi être pointée du doigt quand elle est composée en grandes quantités de protéines, d’ail, d’oignons, d’alcool pour ne citer qu’eux. Mais encore :

assez logiquement, le tabac ;

une sécheresse buccale engendrée par une diminution de la quantité de salive ;

des affections de la sphère ORL ou pulmonaire comme une angine, bronchite, sinusite ;

un reflux gastro-œsophagien, un ulcère gastroduodénal, une maladie du foie, un problème endocrinien, une maladie chronique des reins.

Comment savoir si vous êtes concernés ?

Il existe n test tout simple à faire si vous n’êtes pas certains de votre haleine et que vous n’osez pas demander confirmation à votre entourage (et cela peut se comprendre): léchez votre poignet, attendez que cela sèche, et sentez votre poignet. Le verdict devrait rapidement tomber.

Ce que vous pouvez faire seuls

Une bonne hygiène de vie d’abord, à savoir : une alimentation équilibrée, une réduction de la consommation d’alcool et de café, une bonne hydratation et dire adieu au tabac.

Concernant la bouche en particulier, et en dehors d’un brossage régulier des dents : éviter les friandises très sucrées ou les bains de bouche avec de l’alcool car les bactéries transforment le sucre en acide et l’alcool du bain de bouche va venir assécher vos muqueuses.

Se rincer la bouche, quand on est au travail par exemple sans possibilité de se brosser les dents, avec de l’eau et mâcher un chewing-gum pour stimuler la production de salive.

Quand consulter ?

Il faudra prendre rendez-vous auprès d’un professionnel dans les cas suivants :

douleur des dents ou de la bouche, fièvre, mal de gorge, gencives gonflées ou saignant, aphtes à répétition, bouche sèche.