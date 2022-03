On ne cesse de parler des vertus de la méditation et notamment de ses effets sur l'anxiété, le stress et de ses bienfaits sur la santé. La méditation peut se pratiquer aussi avec un bol tibétain, lisez notre article pour en savoir plus sur le sujet.

Quels sont les bienfaits de la méditation avec un bol tibétain ?

Les bols tibétains auraient pendant longtemps été utilisés pour leur fonction de base qui est celle de s’en servir pour se nourrir, puis, avec le temps, les moines les ont utilisés lors de leur méditation.

On prêterait aussi aux bols tibétains de pouvoirs tels que :

Des pouvoirs de guérison ;

Des pouvoirs pour communiquer avec le monde invisible.

On leur attribue aussi le pouvoir de rééquilibrer les énergies, ils sont de plus en plus utilisés pour accompagner la méditation en Occident. Les bols tibétains ont un son très reconnaissable par leur chant apaisant, lorsqu’on les utilise, on appelle ces bols “les bols chantants. En occident, le premier à introduire cette notion de soin sonore ou de “massage” sonore” est un physicien allemand Peter Hess.

Un véritable bol tibétain est fait à la main, en suivant un procédé ancestral. Un bol tibétain authentique contient sept métaux différents, chacun faisant référence à un de nos chakras, on retrouve ainsi de l’or pour le chakra du plexus solaire, du mercure pour le chakra de la gorge ou encore du fer pour le chakra de la racine. Si la méditation peut se faire aussi sans bol tibétain, pourquoi alors introduire cet accessoire millénaire ? Eh bien pour les bienfaits qu’on lui attribue :

Il soulagerait la douleur physique ;

Il diminuerait le stress de façon rapide ;

Il contribuerait à la régénération musculaire ;

Il renforcerait le système immunitaire.

Les bols tibétains sont utilisés depuis des milliers d’années avant J-C. Aujourd’hui, ils ont de plus en plus populaires chez les assidus de yoga et de méditation.