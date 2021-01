Météo matinale : un impact important sur le moral des salariés

Une nouvelle étude vient nous présenter les effets de la météo matinale sur le bien-être et l’humeur des salariés.

Il nous est déjà arrivé de ressentir négativement ou positivement que la météo impactait notre humeur. On peut par exemple avoir un coup de mou lorsque le temps est maussade, ou un excès d’énergie et de joie lorsque le beau temps refait surface. Lorsque notre moral est influencé ainsi par le temps extérieur, on peut se considérer comme météo sensible. Une nouvelle étude scientifique vient nous informer sur l’impact de la météo dans les environnements professionnels.

Comment la météo influence-t-elle notre humeur au travail ?

Plusieurs chercheurs de la Leuphana University of Lüneburg se sont penchés sur la question suivante : quel est l’impact de la météo matinale sur l’humeur et le bien-être des employés au quotidien ? Pour cela, une étude a été menée sur 115 employés travaillant dans différents secteurs industriels. Les données récoltées proviennent d’un journal intime qui était tenu deux fois par jour (le matin et le soir après le travail) par les individus, durant une période de 457 jours de travail. Ceux-ci y répertoriaient des informations liées à leur niveau d’énergie, de satisfaction au travail, d’épuisement professionnel, de stress, mais aussi un indicateur imageant la météo matinale.

La professeure Laura Venz, l’une des chercheuses ayant mené cette étude, précise qu’ « Après le travail, les participants ont répondu à des questions qui mesuraient leur bien-être actuel c’est-à-dire satisfaction, vigueur, épuisement professionnel et affect négatif. Cela nous a permis de relier la météo du matin à leur bien-être le jour même après le travail ».

Quelles sont les constatations des chercheurs ?

Publiée dans la revue Applied Psychology, l’étude dévoile qu’un temps matinal ensoleillé procure de l’énergie aux employés et les rend plus satisfaits de leur travail. Au contraire, un temps maussade les fatigue et cause de l’insatisfaction. Autre constatation, cette fois-ci plus étonnante, les indicateurs de bien-être négatifs comme l’épuisement professionnel et le stress ne semblent pas être affectés par la météo. La Pre Laura Venz déclare à ce sujet « Cela nous a surpris, car nous nous attendions implicitement à des relations plus solides avec des états de bien-être négatifs ».

Face à ces premiers résultats, l’équipe vde chercheurs eut désormais se concentrer sur les relations entre la météo et le bien-être afin de voir si des comportements sociaux sont impactés par le temps extérieur. De plus, les chercheurs souhaitent étudier le phénomène dans différents pays où la météo est plus variée et donc impacte différemment les individus.