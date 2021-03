Mia.co : une plateforme pour parler de ses problèmes sexuels avec un sexologue

La première plateforme de téléconsultations en sexologie féminine vient d’être lancée en Europe.

Plusieurs troubles peuvent impacter la vie sexuelle des hommes ou des femmes. Cependant, en parler n’est pas chose facile. Afin de faciliter le dialogue et permettre de résoudre ces problèmes, une plateforme en ligne du nom de mia.co vient d’être lancée. Son objectif : permettre aux femmes d’effectuer une téléconsultation avec une sexologue.

Parler de ces problèmes sexuels avec une professionnelle

Avec Mia.co, “nous allons être en capacité de proposer des solutions durables aux troubles sexuels féminins, de répondre à toutes leurs questions et d’accompagner les femmes sur le chemin de leur épanouissement sexuel“, expliquent les sexologues à l’origine de ce projet.

Elles expliquent par la suite “Avec l’aide du Docteur Gilbert Bou Jaoudé, directeur scientifique charles.co et médecin sexologue, nous avons sélectionné des sexologues diplômées et spécialisées dans la santé sexuelle féminine, mais aussi des psychologues, des sage-femmes, des journalistes sexo, des infirmières spécialisées dans les IST, des thérapeutes de couple… Chacune d’entre elles a une spécialité permettant une vision plus complète, plus ouverte, plus pertinente”.

Vous l’aurez donc compris, Mia est là pour aider les femmes à résoudre les problèmes sexuels auxquelles elles sont confrontées. On peut ainsi lire que la plateforme est notamment là pour traiter du thème de la baisse de libido, des douleurs, de l’absence d’orgasme, de difficultés de couple ou encore d’épanouissement sexuel. Outre une consultation auprès de professionnelles, de la documentation est disponible gratuitement à travers des blogs, les réseaux sociaux ou encore sur YouTube.

Aider le plus grand nombre de femmes

“Nous avons un objectif clair : faire de la santé sexuelle un vrai sujet de santé public et en faciliter l’accès. Au-delà de proposer des consultations en sexologie, nous voulons avoir un rôle à jouer dans les questions de sensibilisation et d’éducation sexuelle. Nous avons fait en sorte d’être capable de traiter le plus grand nombre de troubles sexuels possible”, expliquent les personnes à l’initiative de Mia.co.

Le fonctionnement de Mia est très simple, remplissez un questionnaire en ligne, planifiez une téléconsultation par vidéo, appel ou messages écrits, confirmez votre rendez-vous et suivez dans votre espace personnel votre dossier patient, le compte rendu de la téléconsultation ainsi que les recommandations d’accompagnement. Pour information, le prix de la téléconsultation est de 60 euros la demi-heure. Cette dernière n’est pas remboursée par la sécurité sociale, mais peut être prise en charge partiellement ou en totalité par certaines mutuelles.