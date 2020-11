Mila : l’application qui aide les enfants atteints de troubles dys

L’application Mila vient aider les enfants de sept à quatorze ans qui ont des troubles cognitifs spécifiques et duraux. D’ailleurs, connaissez-vous les troubles dys ?

Les troubles dys sont des dysfonctionnements causés par le cerveau. Ils créaient des problèmes de concentration, de langage que ça soit à l’oral ou à l’écrit sans de réels problèmes d’intelligence. D’ailleurs, vous en connaissez !

Il y a la dyslexie ou la dysorthographie par exemple, ces deux maladies sont connues chez beaucoup d’enfants et d’adultes qui n’ont pas été vus par un orthophoniste. C’est pour ça que deux jeunes Parisiens ont réalisé l’application Mila dédiée aux enfants.

Une application made in France

Complètement gratuite, Mila est déjà utilisée par plus de 5 000 enfants et mille professionnels de santés. L’application a pour but d’éveiller les sens de l’enfant par la musique. La musicothérapie est beaucoup utilisée chez les personnes qui sont en manque de concentration par exemple.

Saviez-vous que les troubles dys affectent plus d’un million d’enfants en France ? Un nombre conséquent qui affecte directement le planning des professionnels de santé. Ce qui a pour conséquence d’avoir des agendas pleins donc ils ne peuvent plus recevoir d’enfants.

Mila est complémentaire

C’est là que Mila intervient ! L’application est disponible sur téléphone et tablette que ça soit sur Android, iOS ou iPadOS. Vous pouvez la télécharger gratuitement et faire travailler votre enfant dessus. Des exercices qui permettent à l’enfant de travailler le rythme grâce à des sessions musicales et d’autres exercices plus tournés sur la dysphasie.

François Vonthron et Antoine Yuen n’ont pas créé l’application qui remplacera les professionnels de santé, mais qui complétera avec brio les séances de l’enfant à domicile. Les parents peuvent suivre de leur côté comment avance l’enfant grâce à la plateforme qui leur est dédiée. Des études sur les bienfaits de l’application Mila sont en cours grâce au concours organisé par la Pitié-Salpêtrière.

Les exercices de l’application Mila

Karaté Fruits : cet exercice propose à l’enfant de travailler les fonctions motrices de son corps en mettant son bras au-dessus de l’écran afin de trouver un rythme ;

: cet exercice propose à l’enfant de travailler les fonctions motrices de son corps en mettant son bras au-dessus de l’écran afin de trouver un rythme ; River Splash et Fruity Jump : ces deux exercices obligent l’enfant à prendre le téléphone ou la tablette et à la remuer afin que le personnage saute la rivière ;

: ces deux exercices obligent l’enfant à prendre le téléphone ou la tablette et à la remuer afin que le personnage saute la rivière ; Tap Trap : cet exercice permet quant à lui à l’enfant d’éveiller le sens du toucher et du rythme ;

: cet exercice permet quant à lui à l’enfant d’éveiller le sens du toucher et du rythme ; SyngLab : l’exercice permet de faire travailler la partie orale de l’enfant. Celui-ci doit répéter les paroles des chansons avec le bon rythme ainsi que la bonne tonalité ;

: l’exercice permet de faire travailler la partie orale de l’enfant. Celui-ci doit répéter les paroles des chansons avec le bon rythme ainsi que la bonne tonalité ; Clap Hero : celui-ci fait encore travailler le rythme de façon ludique grâce à différentes séries rythmiques que l’enfant doit reproduire avec ses mains.