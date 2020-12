Mon bébé refuse ses biberons, que faire ?

Alors qu’il avait plutôt bon appétit, voilà que votre bébé boude ses biberons. Souvent source d’angoisse pour bon nombre de parents, quelles sont les différentes options qui se présentent ?

À sa naissance, un bébé n’a pas beaucoup d’obligations, si ce n’est de passer des nuits de qualité, et manger. Ces deux domaines sont très souvent des sources de stress pour les parents. Alors quand bébé se met à bouder ses biberons, du jour au lendemain, c’est la panique à bord ! Que faire ?

Analyser la situation

Oui, un bébé qui refuse de s’alimenter est très angoissant pour les parents. Incapable de communiquer qu’à travers les pleurs, il est difficile de connaître la cause de ce rejet.

Avant toute chose, le plus important à faire est de rester calme. Votre bébé peut sentir votre stress, ce qui ne fera qu’aggraver la situation. Bien sûr, il ne faut pas non plus le forcer coûte que coûte à prendre son biberon. Vous risquez simplement de lui créer un blocage.

Si votre bébé refuse son biberon, c’est qu’il rencontre une difficulté, soit liée à son lait, soit liée à lui. Analysez chaque détail, afin de déterminer ce qui pourrait se passer dans la tête de votre enfant.

Le lait

Rappelez-vous de son lait, s’il était chauffé à la même température qu’habituellement. Un lait trop chaud, ou trop froid, peut empêcher bébé de le boire correctement.

Pensez à regarder la date de péremption de la boîte. Il se peut qu’elle soit un peu dépassée, rendant le lait sans goût pour l’enfant.

Si vous donnez le sein et que vous souhaitez habituer votre enfant au biberon, ne soyez pas étonnée de voir qu’il le rejette. La tétine n’étant pas pareille que le sein, essayez de choisir un modèle de biberon, avec une tétine s’en rapprochant le plus. Cela facilitera l’adaptation.

L’environnement

Un bébé prend vite des habitudes quant à la prise de son biberon. Regardez l’environnement qui l’entoure et vérifier s’il n’est pas trop :

bruyant ;

silencieux ;

parasiter par des éléments perturbateurs (frères et sœurs, télévision allumée, endroit différent).

Le bébé

Une fois toutes ces situations analysées, penchez-vous du côté de bébé : est-il malade ? Parfois, un nez bouché ne lui permet pas de boire correctement et le fatigue plus rapidement.

Si vous pensez que votre enfant est malade, n’hésitez pas à consulter votre pédiatre ou médecin traitant, afin de déterminer la cause exacte.

Enfin, s’il approche de la diversification alimentaire, votre bébé a peut-être envie de découvrir d’autres aliments, et se lasse de son lait. Cela arrive souvent, chez des bébés qui vont bientôt commencer à manger du solide.

Dans tous les cas, il est important de garder son calme. En cas de doute, consultez auprès de votre pédiatre, afin de vous rassurer et de trouver une solution, face au rejet de votre bébé. Enfin, ne vous inquiétez pas, un bébé ne se laissera jamais mourir de faim.