Mononucléose : comment se transmet-elle et quel est son traitement ?

Communément appelée "maladie du baiser", elle se transmet par la salive et cette infection peut passer inaperçue.

La mononucléose infectieuse est une maladie virale provoquée par le virus d’Epstein-Barr qui appartient à la famille des herpès virus.

Chez l’enfant, la première exposition au virus passe la plupart du temps inaperçue mais à l’adolescence, elle peut donc provoquer une mononucléose infectieuse qui se caractérise par la présence d’un syndrome mononucléosique. S’il est généralement dû à Epstein-Barr, il est susceptible d’être présent dans d’autres maladies comme la toxoplasmose ou le VIH par exemple.

Transmission de la mononucléose

C’est par contact direct (baiser) et par la salive (toux ou éternuement) qu’elle se transmet entre personnes. La contagion est à son maximum pendant la phase aiguë de la maladie qui se manifeste par de la fièvre. Il peut par la suite rester dans la salive en petites quantités, et jusqu’à six mois. Quand le malade est guéri, le virus reste toute sa vie dans ses ganglions, en phase “dormante”.

Symptômes de la mononucléose

Chez l’adolescent ou le jeune adulte, après 4 à 7 semaines asymptomatiques, fièvre peu intense et difficultés pendant un effort s’installent. Et une à deux semaines plus tard :

fièvre pouvant dépasser 39°C, associée à des frissons pendant 1 à 2 semaines ;

fatigue importante, appétit en berne ;

angine intense ;

muscles douloureux, maux de tête.

Quand consulter ?

Un médecin traitant pourra tout à fait s’occuper d’un enfant ou d’un adulte touché par cette maladie. En revanche, certains cas pourront constituer une urgence : respiration difficile, douleur intense du côté gauche au ventre, sous les côtes (rate), raideurs localisées au niveau de la nuque, déshydratation.

Mononucléose : diagnostic et traitement

Dans un premier temps, le médecin va s’assurer que l’angine, qui est aussi un symptôme, n’est pas d’origine bactérienne. Pour cela, il effectue un test TDR, rapide et indolore.

Une prise de sang pourra confirmer l’infection par virus de la mononucléose.

Traitement

Virale, elle ne nécessite pas d’antibiotiques, ces derniers seraient inefficaces. Fièvres et douleurs seront combattues par des antalgiques et antipyrétiques classiques. Très rarement, le médecin traitant ordonnera une prise en charge hospitalière en cas de complications.

Évolution de la mononucléose

Un état fébrile peut persister plusieurs semaines. Le plus souvent, les personnes guérissent en trois à cinq semaines.

De la même façon, une fatigue peut durer plusieurs semaines sans empiéter sur la capacité à travailler dans la majeure partie des cas.

Quelles complications sont possibles ? Une rupture de la rate après un traumatisme car l’infection l’a rendue très volumineuse. Mais aussi, une atteinte hépatique une atteinte neurologique périphérique , voire une atteinte hématologique chez les personnes immunodéprimées.