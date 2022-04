Morsure de chien ou de chat : comment réagir ?

En France, on recense des centaines de milliers de morsures de la part d'animaux domestiques.

Ce sont les chiens qui sont responsables du plus grand nombre de morsures, suivis par les chats et la plupart du temps, les rongeurs.

Et les victimes des morsures de chiens sont le plus souvent les enfants, avec un risque de blessure à la tête ou au cou supérieur à celui encouru par les adultes (concernés quant à eux par les blessures aux bras et jambes).

En ce qui concerne les morsures des félins ce sont les femmes sont les plus concernées, souvent sur les mains et les bras. Quand bien même elles semblent anodines par le peu de surface touchée, elles sont potentiellement profondes car les dents des chats sont très pointues.

Morsures : les risques

Chien, chat, hamster… Peu importe l’espèce qui en est à l’origine, une morsure ne doit pas être considérée de façon bénigne. Elles peuvent être à l’origine dans les instants qui suivent d’une infection par une bactérie; et plus tard, à moyen terme, du tétanos ou de la rage. À long terme, des séquelles physiques et psychologiques peuvent subsister.

Morsure : Que faire soi-même ?

Voici ce qui est recommandé dans l’immédiat :

procéder au nettoyage de la plaie avec de l’eau et du savon après avoir éventuellement éliminé tout corps étranger ;

rincer à grande eau ;

sécher et appliquer un produit antiseptique, puis un pansement stérile ;

paracétamol si une douleur est ressentie.

Désinfecter tous les jours qui suivent en vérifiant la température corporelle.

Il conviendra de consulter si :

la morsure se situe sur les mains, pieds, ou dans le voisinage d’une articulation ;

la plaie semble profonde ;

la morsure émane d’un chat car le risque d’infection est loin d’être négligeable ;

la personne mordue est immunodéprimée ou concernée par le diabète ;

la vaccination contre le tétanos n’est pas à jour ;

la plaie s’infecte.

Le médecin va explorer la plaie, la désinfecter et en cas de besoin un chirurgien devra recevoir le patient.

Quand faire appel aux urgences ?

Sans attendre, il faut composer le 15 ou le 112 si :