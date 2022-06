Mycose cutanée : qu’est-ce que le pityriasis versicolor ?

Cette infection est fréquente, et quel que soit l'âge. Sa localisation est diverse.

Le pityriasis versicolor est une mycose consécutive du développement anormal d’une levure du genre Malassezia furfur. On la trouve au niveau des follicules pilosébacés et principalement sur le tronc, le cou, les épaules, le haut des membres. Chez l’enfant, le visage est couramment affecté.

Cette mycose se caractérise par la survenue en grandes quantités de taches ovales granuleuses, plus claires que la zone qui n’est pas concernée. Pendant l’été, ces taches ne bronzent pas et deviennent fortement visibles. Sur les peaux très claires, ces taches sont fréquemment un peu plus brunes que la peau normale.

La cause du pityriasis versicolor

La levure Malassezia furfur va se mettre à se multiplier à cause d’un désordre du microbiote de la peau. Un bouleversement qui se trouve poussé par l’humidité. Hammams, piscines, plage ou séjour dans un pays à fort taux d’humidité ambiante sont des contextes favorisant la survenue du pityriasis versicolor.

Symptômes du pityriasis versicolor

Les plaques roses pèlent de manière fine, mais ces plaques peuvent aussi apparaître blanches. Dos, torse, épaules, haut des jambes ou des bras sont concernées.

Si aucune démangeaison n’est à craindre, une inflammation est possible si aucun traitement n’est mis en place.

Traitement du pityriasis versicolor

Le traitement de cette mycose cutanée se base sur la prescription d’un antifongique d’action locale appelé kétoconazole. Après l’utilisation classique d’un gel douche ou d’un savon, d’un shampoing, appliquer quand on est encore sous l’eau tout le tube de kétoconazole prescrit avant de le laisser reposer 5 minutes et de le rincer. Deux semaines plus tard, renouveler l’opération.

Les plaques, surtout les blanches, peuvent persister quelques semaines voire mois après la guérison. Et la mycose peut récidiver.

Comment le prévenir ?

Voici quelques conseils simples à suivre :