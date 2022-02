Myopie : diagnostic et traitements de cette anomalie de la vision

Une surveillance est nécessaire pour cette anomalie, qui se corrige désormais avec efficacité.

Anomalie de la vision correspondant à une vision floue de loin et nette de près, la myopie touche en France près d’1 personne sur 3. Elle résulte d’une anomalie de la réfraction, en d’autres termes la mise au point permettant une vision normale est défectueuse.

Dans la majorité des cas, l’œil de la personne atteinte de myopie est dit trop long. La lumière converge à l’avant de la rétine et l’image restituée consiste en une tache sur la rétine.

Dans sa forme légère, elle peut survenir par des maux de tête à l’école ou au travail, le plus souvent en fin de journée et quand la personne a souvent recours à cette vision de loin.

On distingue les myopies axiles, correspondant à un œil trop long et les myopies d’indice, lesquelles résultent d’une augmentation de l’indice de réfraction de la cornée et/ou du cristallin.

Diagnostic de la myopie

La myopie peut s’exprimer soit en chiffrant la correction nécessaire en dioptrie (évaluation précédée d’un signe moins) soit en quantifiant la capacité visuelle en dixièmes. La dioptrie est associée à la puissance du verre qui prendra place devant l’œil pour permettre une vision satisfaisante.

Quant aux dixièmes, ils représentent la taille des lettres pouvant être lues de loin. Par exemple, un non myope présentera 0 dioptrie, et une vision de de 10/10 dixièmes. La myopie moyenne correspond à – 0.75 dioptrie et un vision de 5 à 7/10 dixièmes. Ainsi de suite jusqu’à – 6 dioptries et une vision de moins de 1/20 pour une forte myopie.

Comment évolue la myopie ?

Une myopie n’est pas forcément évolutive. Alors qu’elle survient le plus souvent à l’école, quand elle est légère à modérée, elle pourra se stabiliser vers l’âge de 25 ans. En revanche, une forte myopie évoluent la vie durant. Une surveillance régulière est indispensable. Une myopie banale pourra partiellement être compensée par le développement d’une presbytie.

Quant aux causes, elles semblent majoritairement d’ordre génétique. En outre, des études ont associé prévalence de la myopie et habitude à la vision de près.

Correction de la myopie

Plusieurs techniques sont possibles :

Les lunettes ou lentilles

Pour cette anomalie, les verres sont concaves divergents, épais en bordure et fins au centre. Le verre sera d’autant plus épais que la correction à apporter sera importante, même si la technologie aide à éviter les dispositifs inesthétiques.

Avec des lentilles, le champ de vision est plus important qu’avec une paire de lunettes.

La chirurgie

On distingue :