Nerfs : qu’est-ce que la cruralgie ?

Cette douleur lombaire qui est ressentie jusqu'au devant de la cuisse est la conséquence de la compression d'un nerf.

La cruralgie correspond à la compression, par les disques intervertébraux, du nerf crural au niveau d’une de ses racines. L’inflammation qui en résulte provoque une douleur qui irradie au long de son parcours, à savoir du bas du dos jusqu’au pied, en passant par l’intégralité de la jambe.

Ce nerf commence dans la moelle épinière et il relie les muscles et la peau des membres inférieurs au système nerveux central. Ses racines apparaissent aux deuxième, troisième et quatrième vertèbres lombaire et le nerf s’étend depuis le bas du dos vers la cuisse, le genou, l’arrière du mollet, la cheville jusqu’au pied.

Les causes de la cruralgie

Voici ce qui peut causer la compression de ces racines nerveuses :

En tout premier lieu, car c’est la l’origine la plus courante, l’on retrouve la hernie discale. En effet avec les années, le disque intervertébral s’écrase et devient moins souple et il va moins amortir les chocs, créant des lombalgies. À terme, la hernie peut coincer des nerfs, c’est une cruralgie quand 3e et 4e vertèbres lombaires sont concernées;

Une tumeur, qu’il s’agisse d’une tumeur primitive du rachis ou d’une métastase osseuse et quand elle est localisée au niveau lombaire, la douleur est aggravée au repos;

Un tassement vertébral en raison d’une ostéoporose ou d’un traumatisme;

L’arthroselombaire (douleurs lombaires chroniques);

Un hématome du psoas;

Une infection lors d’une “spondylodiscite infectieuse” quand un microbe migre entre deux vertèbres.

Symptômes de la cruralgie

Voici les signes :

Evidemment, une douleur lombaire qui irradie dans la fesse, la hanche, le devant de la cuisse voire aller jusqu’au mollet ou la cheville;

Sensations de fourmillements, de décharges électriques dans la jambe;

Paralyse complète ou partielle du membre inférieur.

Diagnostic et traitement de la cruralgie

Un examen clinique et des questions posées au patient peuvent suffire à poser ce diagnostic. Des examens supplémentaires pourront être demandés, comme une radiographie du rachis lombaire de face et de profil et un scanner ou une IRM du rachis.

Les traitements de la cruralgie

Traitement médicamenteux

Il pourra durer quelques semaines et se basera sur des antalgiques (paracétamol, aspirine, ibuprofène…), des décontractants musculaires et du repos.

Infiltrations

Des infiltrations de corticoïdes peuvent aussi être envisagées si les antalgiques se sont révélés inefficaces.

Chirurgie

Elle est indiquée en cas de hernie discale quand la cruralgie persiste après 6 semaines de traitement médical. Ou encore, en cas de paralysie ou de syndrome de la queue-de-cheval.

L’ablation de la hernie discale et un nettoyage du disque intervertébral seront alors pratiqués. Mais la chirurgie ne permet pas une réparation du disque intervertébral ni des nerfs touchés.