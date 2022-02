Nodule thyroïdien : quels sont les symptômes et les traitements ?

Cette grosseur est courante, surtout chez les femmes et elle aussi asymptomatique que bénigne.

C’est chez les femmes de plus de 50 ans que l’on observe le plus fréquemment un nodule thyroïdien. Grosseur située dans la glande thyroïde, elle est le plus souvent sans symptômes et c’est donc par hasard qu’on le découvre, qu’il s’agisse d’une palpation du cou, d’une échographie de cette région ou encore lors d’un acte chirurgical non lié à la thyroïde.

Cependant, il peut arriver qu’il devienne douloureux et que son volume devienne plus important. En France, un simple examen clinique peut révéler la présence d’un nodule de ce type chez environ 4% des adultes. Un faible taux, étant donné que les apports en iode sont suffisants.

Les types de nodules thyroïdiens

On distingue :

Le nodule de la thyroïde “froid” ou “inactif”

Ce nodule ne produit pas d’hormones thyroïdiennes. Dans l’immense majorité des cas, il est bénin. Pour les 5% restant, ce type de cancer est traité le plus souvent avec succès.

Le nodule “chaud” ou “actif”

Bénin, il est au contraire producteur d’une forte quantité d’hormones et il est responsable d’hyperthyroïdie.

Le kyste thyroïdien

Bénin s’il ne produit pas d’hormones mais il est susceptible de grossir et de devenir douloureux.

Le bilan médical du nodule thyroïdien

Un bilan médical en cas de nodule doit être effectué si des symptômes de l’hyperthyroïdie sont ressentis. Le médecin, en consultation, va alors interroger le patient au sujet d’antécédents familiaux, personnels, et des symptômes.

Un examen complet est aussi à l’ordre du jour (palpation de le thyroïde et recherche des adénopathies, c’est-à-dire des ganglions lymphatiques volumineux) au niveau du cou).

Qu’est-ce qui sera prescrit ?

Après confirmation d’un nodule, deux examens sont demandés :

un bilan sanguin hormonal visant à repérer un potentiel dysfonctionnement de la thyroïde ;

une échographie de la thyroïde qui va permettre de décrire la glande et le ou les nodules.

Traitements éventuels

Une surveillance sera suffisante si le nodule est bénin, une surveillance basée sur des examens cliniques et échographiques à échéances fixées par le médecin.

En revanche, l’ablation de la thyroïde doit être envisagée si le nodule est suspecté d’être cancéreux, ou dans le cas où il est bénin, s’il est est trop volumineux et qu’il occasionne une gêne. Cette thyroïdectomie sera partielle ou totale.

A la suite de cette ablation, une surveillance est mise en place car une retrait total de la glande requiert un traitement médicamenteux de substitution à vie à base d’hormones thyroïdiennes. Les complications (hématome, hémorragie locale ou gêne respiratoire) sont rares. En revanche un enrouement, une gêne ressentie à la déglutition et des troubles vocaux peuvent se manifester, toutefois ils resteront de courte durée.