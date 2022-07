L’appétit masculin est sous l’influence de l’exposition au soleil

Seulement, hommes et femmes ne sont pas logés à la même enseigne en ce qui concerne cette influence.

Selon les chercheurs de l’Université de Tel Aviv qui ont mené l’étude dont nous allons parler, un homme consommerait en moyenne 300 calories supplémentaires et par jour en été que le reste de l’année.

C’est dans la revue Nature Metabolism que ce résultat a été publié, et ce qui est relativement étonnant, c’est que ces calories supplémentaires n’apparaissent aucunement chez les femmes.

Une hormone qui augmente chez les hommes

Comment expliquer ceci ? Chez les hommes, cette exposition aux rayons du soleil libèrerait la ghréline, une hormone à l’origine de la sensation de faim.

Ce sont cinq essais cliniques (les participants hommes et femmes “prenaient” le soleil pendant 25 minutes) qui a permis de démontrer que e niveau de cette hormone avait augmenté seulement chez les hommes. Il s’avère que l’œstrogène, hormone féminine, réduit la hausse de ghréline pour la raison qu’elle empêche l’ADN de la peau de s’abîmer au soleil. Moins de ghréline, moins de faim, mécaniquement.

Une protection contre les maladies cardiovasculaires

Carmit Levy, co-auteure et professeure au département de génétique moléculaire humaine à l’Université de Tel Aviv, explique encore : “La ghréline pourrait être le lien mécanique entre l’exposition solaire et la réduction des maladies cardiovasculaires”. L’hormone endosse ainsi d’autre rôles, comme réduire la pression artérielle et l’inflammation, tout comme la fonte musculaire.

Attention cependant, nous rappelle le site d’information Slate qui relaie les mots d’un du diététicien Duane Mellor de l’Université Aston (Royaume-Uni), qui n’ a pas participé à cette étude : “Cet article ne prétend pas que l’exposition au soleil causera une prise de poids chez les hommes. Il fournit des indications sur le rôle de l’hormone ghréline dans la réduction du risque cardiovasculaire et de l’inflammation”.