Obésité et surpoids : un enfant sur trois serait concerné selon l’OMS

L’OMS vient de dévoiler un nouveau rapport précisant l’évolution des enfants souffrant de surpoids ou d’obésité dans plus de 36 pays.

Le surpoids et l’obésité sont aujourd’hui des facteurs récurrents dans l’apparition de certaines maladies. Récemment, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a alerté sur la croissance du nombre d’enfants souffrant de ces pathologies. Le phénomène devrait d’ailleurs s’accentuer avec la pandémie de Covid-19. D’après l’OMS, un enfant sur trois âgé de 6 à 9 ans est obèse ou en surpoids dans certains pays européens.

L’OMS s’inquiète face à l’évolution du surpoids et de l’obésité chez les enfants

L’Initiative européenne de surveillance de l’obésité infantile (COSI) de l’Organisation mondiale de la Santé vient de présenter un nouveau rapport lors du Congrès européen sur l’obésité. Dans ce dernier, l’OMS souligne que sur les données de 250 000 enfants âgés de 6 à 9 ans résidants dans 36 pays, 29 % des garçons et 27 % des filles sont en surpoids, 13 % des garçons et 9 % des filles sont obèses.

De grandes disparités subsistent tout de même entre les différents pays étudiés. L’OMS explique ainsi que les pays où le plus d’enfants sont obèses ou en surpoids sont les pays méditerranéens suivants : Chypre, la Grèce, l’Italie et l’Espagne. 40 % des garçons et des filles y sont en surpoids, et 19 à 24 % des garçons et 14 % à 19 % des filles sont obèses. Les concentrations les plus faibles en termes de surpoids et d’obésité infantiles se situent dans les pays d’Asie centrale tels que le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. 5 % à 12 % des garçons et des filles y sont en surpoids et moins de 5 % souffrent d’obésité. Une bonne nouvelle découle de ce rapport, le surpoids et l’obésité se sont stabilisés, voir a diminué dans 13 pays européens tels que la Grèce, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et la Slovénie grâce à la mise en place de mesures recommandées par l’OMS.

« La Covid-19 pourrait potentiellement amplifier l’une des tendances les plus inquiétantes dans la région européenne de l’OMS, à savoir l’obésité croissante des enfants », explique cependant Dr Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe. Le rapport souligne que « la fermeture et le verrouillage des écoles peuvent avoir un impact sur l’accès des enfants aux repas scolaires et aux heures d’activité physique, ce qui creuse les inégalités. Les stratégies de prévention de l’obésité infantile doivent donc rester une priorité pendant la pandémie ».