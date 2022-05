Œil : Comment reconnaître et soigner un chalazion ?

Il s'agit d'un petit kyste bénin et non infectieux se développant dans la paupière supérieure ou inférieure d'un œil ou des deux yeux.

Fréquent et bénin, un chalazion est pourtant inesthétique et il peut être douloureux. Il est causé par l’inflammation d’une ou plusieurs glandes de Meibomius, dans une paupière.

La boule douloureuse sous-cutanée qui en résulte gêne l’ouverture de l’œil. S’il est susceptible d’affecter toute personne, on le diagnostique le plus souvent auprès des enfants et des jeunes adultes.

Il ne doit pas être confondu avec un orgelet, ce dernier étant une inflammation à la base d’un cil et étant situé au bord de la paupière.

Des dizaines de glandes dans une paupière

C’est donc une accumulation de la substance grasse produite par les glandes de Meibomius qui va les boucher. Situées dans l’épiderme de la paupière, elles sont au nombre de 30 à 40. La substance huileuse qu’elles produisent a pour mission d’éviter que le film protecteur de l’œil ne s’évapore trop rapidement.

Mais donc, en cas d’inflammation, la substance s’épaissit et les glandes se bouchent au niveau de leur orifice d’excrétion : c’est le chalazion qui s’installe.

Chalazion : Les causes de l’infection

C’est à une blépharite, ou irritation palpébrale, que l’infection serait due. Elle peut être causée par des allergies, une exposition aux rayons du soleil, l’acarien demodex folliculorum, la pollution ou encore la sécheresse oculaire.

Le chalazion peut à terme s’aggraver : la prolifération de la bactérie du staphylocoque doré provoque souvent sa surinfection.

Symptômes du chalazion

En voici les signes :

boursouflure douloureuse de taille variable sur la paupière extérieur ou inférieure (non visible);

inflammation de la conjonctive qui peut apparaître rougie;

sensation de sable dans l’œil;

sensibilité à la lumière;

larmoiement;

clignement de l’œil intempestif;

troubles de la vision en cas d’inflammation sévère.

Traitements du chalazion

Voici ce qui peut être entrepris :