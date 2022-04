Ophtalmologie : Comment se déroule un fond d’œil ?

Cet examen a pour but d'observer les structures oculaires derrière le cristallin, plus précisément la rétine.

L’examen du fond d’œil vise à étudier les structures de l’œil à l’arrière du cristallin, en particulier le corps vitré, la rétine, la macula, les vaisseaux de la rétine et la tête du nerf optique

Réalisé par un ophtalmologue, il a pour but de s’assurer de la bonne santé de la rétine, de la macula et des vaisseaux. Il est effectué avec des instruments d’optique et cette atteinte éventuelle de la rétine peut être liée à la myopie, un diabète, une hypertension artérielle ou une dégénérescence maculaire liée à l’âge. Mais comment se déroule cet examen indolore ?

Avant le fond d’œil

Il faut avant toute prise de rendez-vous se rappeler qu’il faut prendre en compte 1 heure en raison de la préparation de l’examen.

Le moment venu, ne pas porter de lentilles de contact, ne pas se maquiller le contour des yeux, et indiquer au spécialiste tout problème oculaire, allergique, ou traitement éventuel en cours.

Il convient aussi d’être accompagné ou de pouvoir repartir sans devoir conduire car les pupilles restent dilatées plusieurs heures suivant l’examen.

Le fond d’œil

C’est avec un collyre mydriatique que l’ophtalmologiste va dilater les pupilles. Ce produit est susceptible d’occasionner une sensation de brûlure (mais de courte durée), un goût peu appréciable dans la bouche, des nausées ou une sécheresse buccale.

Les pupilles seront correctement dilatées 20 à 45 minutes après application du collyre, ce qui permettra à l’examen de commencer. En lui-même, il ne dure que de 5 à 10 minutes. Techniquement, deux méthodes sont possibles :

Fond d’œil via ophtalmoscopie

Le but est de capter une image inversée de tout le fond de l’œil pour étudier le relief rétinien. Le spécialiste porte sur son front un ophtalmoscope binoculaire et vous demande, une fois assis face à lui, de fixer un point lumineux. Après avoir allumé sa lumière frontale, il se munit d’une puissante lentille convergente qu’il tient entre lui et l’œil. L’image de votre rétine se forme sur la lentille, permettant son étude.

Fond d’œil avec biomicroscope

Les détails sont ici plus précisément observables. Appelée aussi “lampe à fente”, cette technique commence par placer le patient face à une lampe à un microscope émettant un faisceau lumineux. Menton et front sont posés sur des supports le regard se porte sur la direction demandée par le praticien.

L’image de la rétine est obtenue soit par une lentille simple, soit une qui est équipée de miroirs.

Résultats

L’ophtalmologiste interprète ses observations et donne des explications, lesquelles mèneront à un traitement ou à conseiller de répéter l’examen régulièrement.

Le praticien pourra en outre prescrire d’autres examens comme celle du champ visuel, l’angiographie rétinienne, l’OCT (Tomographie par Cohérence Optique)…