Os : qu’est-ce que la maladie de Paget ?

Cette maladie osseuse concerne environ 1% de la population parmi les personnes de plus de 40 ans.

On l’appelle également ostéite déformante. La maladie de Paget se caractérise par une réparation osseuse anormalement rapide, ce qui peut occasionner à la fois l’affaiblissement et une croissance osseuse trop importante.

En d’autres termes les os deviennent plus épais qu’ils devraient l’être, mais également moins solides et donc sujets à un risque plus important de fracture.

1% de la population est concerné, après 40 ans et les hommes sont deux fois plus affectés que les femmes. Autre facteur de risque : un antécédent familial avec la même pathologie.

Les causes de cette maladie osseuse

Quand tout va bien, les cellules détruisant l’os obsolète et celles formant le nouveau travaillent en équilibre. Mais avec la maladie de Paget, ces deux types de cellules sont hyperactifs à certains endroits de l’os et le taux de résorption et de formation de l’os (le remodelage osseux) augmente de significativement. Mais avec le volume, la fragilité augmente également.

La plupart du temps, l’origine de la maladie n’est pas déterminée mais des anomalies génétiques bien connues sont responsables pour 1 cas sur 10.

Signes de la maladie de Paget

C’est un bilan radiologique après 50 ans qui va souvent la révéler, alors qu’elle passait jusqu’alors inaperçue. Mais des signes peuvent alerter, comme des douleurs osseuses profondes, intenses ou des déformations osseuses inconstantes et tardives.

Selon la localisation de la maladie :

crâne : le périmètre peut augmenter front et arcades sourcilières peuvent devenir proéminents. Des maux de tête par compression nerveuse peuvent se manifester;

membres supérieurs : os de la partie supérieure du bras, de la cuisse ou du mollet peuvent avoir un aspect courbe et peuvent se briser;

dos : les vertèbres vont potentiellement augmenter en volume et s’affaisser. Un tassement va engendrer un pincement des nerfs de la moelle épinière (douleurs, faiblesse…);

membres inférieurs : tibia dit “en lame de sabre”, peau rouge, signes d’arthrite.

Diagnostic et traitement de la maladie de Paget

Un examen radiographique et des analyses visant à déterminer taux de calcium, alcaline et phosphate, voire une scintigraphie osseuse vont confirmer la maladie.

En l’absence de symptôme, aucun traitement ne sera nécessaire.

Un traitement médicamenteux peut être prescrit pour combattre les douleurs (analgésiques courants ou biphosphonates).

Dans le cas où une jambe apparait arquée et de taille différente, une talonnette pourra favoriser la marche. Le recours à la chirurgie sera nécessaire pour libérer les nerfs comprimés ou remplacer une articulation arthrosique.