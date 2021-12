Otite de l’adulte : quels symptômes et traitements ?

Enfants ou adultes, même combat : une inflammation de l'oreille nécessite une consultation médicale.

Inflammation ou infection du conduit auditif ou de l’oreille interne, l’otite est la cause majeure de douleurs ressenties dans les oreilles.

En ce qui concerne le conduit auditif, l’otite peut être la conséquence d’un bouchon de cérumen, un eczéma, voire un furoncle. Les otites de l’oreille moyenne quant à elles peuvent être dues à la surinfection d’un rhume par voie bactérienne, un choc ou une différence de pression brutale, telle que l’on peut en vivre en avion ou pendant une séance de plongée.

Les symptômes de l’otite

Des douleurs intenses constituent le symptôme principal. Elles sont le plus souvent lancinantes et un bourdonnement peut aussi les accompagner. Mais ce n’est pas tout : la fièvre, une perte d’acuité auditive voire un mal de tête peuvent aussi être ressentis.

Et quand la douleur est localisée dans le conduit auditif, pavillon et peau dans son voisinage seront douloureux.

Les potentielles complications

Une douleur persistance et inexpliquée doit conduire chez le médecin, car une otite non prise en charge peut conduire à une méningite ou la surdité totale.

La prévention de l’otite chez l’adulte

Rappelons qu’en règle générale, l’usage de coton-tiges ou de tout objet plus ou moins pointu doit être proscrit pour le nettoyage du conduit auditif externe, et ceci dans le but d’éviter une lésion du tympan.

Dans le cas d’un rhume, se moucher narine par narine, et comme chez les enfants, nettoyer régulièrement l’intérieur du nez avec du sérum physiologique ou un spray d’eau de mer. Ainsi, l’infection par le biais de la trompe d’Eustache peut être plus facilement évitée.

Si une visite auprès d’un médecin doit être envisagée, celui-ci procèdera à un examen clinique de l’oreille et pourra en complément prescrire un examen par un ORL.

Traitements de l’otite

Un médicament antalgique sera prescrit pour lutter contre les douleurs. De façon optionnelle, des gouttes à instiller dans la ou les oreilles et contenant un anesthésique local seront aussi conseillées, toujours contre la douleur s’il s’agit d’une otite du conduit auditif.

Seules les otites de l’oreille moyenne, confirmées après visualisation des tympans, peuvent nécessiter un traitement antibiotique par voie orale. Quant aux bouchons de cérumen, seul un médecin doit être en mesure de les supprimer. Les antibiotiques sous forme de gouttes à instiller dans l’oreille doivent être réservés aux otites externes tout comme à certains cas particuliers d’otite.