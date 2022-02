Otite externe : quels sont les symptômes et traitements ?

Ici, contrairement à l'oreille interne, c'est le conduit auditif externe qui est concerné par cette infection généralement d'origine bactérienne.

L’otite externe se définit par une inflammation aiguë de l’oreille et plus particulièrement de la peau du conduit auditif externe.

Le conduit auditif externe prend naissance naît au niveau du pavillon de l’oreille et finit sa course au niveau du tympan. Sur un tiers de sa longueur la peau possède des glandes qui produisent le cérumen. Il va protéger les parois du conduit, capturer les corps étrangers

et protéger l’oreille contre les bactéries.

Les causes de l’otite externe

Dans la très grande majorité des cas, l’otite externe est d’origine bactérienne, généralement par le biais de germes nommés de type Pseudomonas aeruginosa ou Staphylococcus aureus (staphylocoque doré).

Mais un champignon peut aussi en être la cause, la plupart du temps Aspergillus.

Facteurs favorisant l’otite externe

C’est une blessure, même petite, qui va le plus souvent la provoquer. Elle résulte d’un grattage, de l’utilisation d’un coton-tige, de certains savons, ou d’un bouchon de cérumen. Mais encore, lieux chauds et humides ou baignades dans les lacs ou piscines peuvent la favoriser.

L’anatomie même du conduit auditif peut aussi être en cause (sa longueur, la présence de nombreux poils à son entrée, ou un rétrécissement dû à de petites excroissances osseuses qui retiennent l’eau…).

Les personnes allergique, souffrant d’un diabète, ou d’un psoriasis ou eczéma à cet endroit sont plus enclins à développer des otites externes.

Otite externe aiguë : les symptômes

Des démangeaisons sont les premiers signes. Des douleurs intenses apparaissent ensuite, augmentées par la mastication et lorsque l’on se trouve allongé. Sans fièvre, les autres signes peuvent être : un écoulement clair et purulent, un conduit qui gonfle et rougit jusqu’à son obstruction, voire un œdème dans la région auriculaire et des ganglions plus gros au niveau du cou.

Si les complications ne sont pas fréquentes, elles peuvent prendre la forme d’une infection du pavillon de l’oreille (périchondrite), ou d’une otite chronique.

Traitement de l’otite externe

Soigner cette affection dépendra de sa forme :

L’otite externe non compliquée

Dans ce cas, le traitement passe par l’instillation de gouttes (antibiotiques si d’origine bactérienne, antifongiques si d’origine mycosique).

L’otite externe compliquée

Un traitement par antibiotiques par voie générale est réservée aux cas graves d’otite externe comme une infection du pavillon de l’oreille (la périchondrite) ou une otite nécrosante (infection agressive du conduit auditif externe accompagnée d’une infection de l’os temporal et de la base du crâne).